Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе, - Рубио

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского. Что известно?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп, вероятно, проведет встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Его цитирует издание Barron's, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рубио, лидер США все еще надеется на достижение мирного соглашения

Известно, что 22 сентября Трамп прибудет в Нью-Йорк, чтобы выступить на 80 сессии Генассамблеи ООН.

Читайте: Прекращение войны возможно только после заключения соглашений по безопасности, - Зеленский

Зеленский Владимир (21929) США (27898) Трамп Дональд (6603) Рубио Марко (283)
+11
Нах#я???🤔🤔🤔🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.09.2025 09:19 Ответить
+5
Хоче запитати у Шашличного, що ще можна забрати у України за обіцянки безпеки і потужні фоточки разом?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:35 Ответить
+3
А на я у?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:23 Ответить
До капітуляції примушувати.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:33 Ответить
Накрутить Зелі хвоста?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:21 Ответить
А ***** та Сі накрутять Трумпу. А таваріщ Ин допоможе.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:23 Ответить
Буде лавитишоб Zе погодився на сдачу неокупованих територій другу Владіміру з яким у нього прекрасні відношення. До речи, у Ze теж з тім другом непогані відношени, Оман тому свідок.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:30 Ответить
користі від цих зустріч 0. але всі будуть "задоволені"
показать весь комментарий
16.09.2025 09:22 Ответить
Невже хтось вірить що Зеля може переконати рудого ,навпаки Трамп буде переконувати що треба піти на умови терориста путіна ,одним словом два нарцизи ,два клоуни про що можна домовитись ?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:25 Ответить
show must go on: світ має думати, що йдуть якісь переговори, трамп активно зустрічається з усіма сторонами війни, от-от буде мир, почекайте ще 24 годинки/2 тижні.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:28 Ответить
Щоб що?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:28 Ответить
Як що? Свіжі відосіки подивитись, переконати в мудрості ОП і що він не на побігушках у Єрмака, а такий-же балабол, як і Трамп.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:36 Ответить
- 6:00 - Подьем

- 7:00 - Разгон облаков, установление хорошей погоды

- 8:00-10:00 - ПОДВИГ

- 16:00 - Война с Англией
показать весь комментарий
16.09.2025 09:32 Ответить
Може вже досить? Тампона ви не переконаєте, а от рижий шизоїд шукає повод посваритися з Зеленським
показать весь комментарий
16.09.2025 09:35 Ответить
Щоб не було Парагваю, хоча він вже якоюсь мірою настав, хоча ура-патріоти навряд чи зрозуміють про що мова.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:36 Ответить
А ухилянти зрозуміють, у них у погрібах і на дахах багато є часу, щоб читати про світову історію і політику.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:48 Ответить
***** незадоволене недостатньою ефективністю своєї рудої маріонетки в контексті примусу України піти на кацапські ультиматуми.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:40 Ответить
Дорожку розстеле? Зелену, звісно 🤢🤮
показать весь комментарий
16.09.2025 09:49 Ответить
Нехай зе покаже Трампу
1. карту бойових дій і фотки зруйнованих російськомовних міст
2. Останні виводи вчених генетиків , що словяне зародились на півночі України ( Русі) , а кацапи- фіноугри БРЕХУНИ І КРАДІЇ
А то Трампу з тою грою у гольф не до науки
показать весь комментарий
16.09.2025 10:00 Ответить
смисол?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:28 Ответить
На хіба? Два нарциса скучили один за одним? Обидва - могильщики України! Не дочекаєтесь, хворобливі ви наші...
показать весь комментарий
16.09.2025 10:37 Ответить
 
 