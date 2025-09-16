Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп, вероятно, проведет встречу с Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Его цитирует издание Barron's, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рубио, лидер США все еще надеется на достижение мирного соглашения

Известно, что 22 сентября Трамп прибудет в Нью-Йорк, чтобы выступить на 80 сессии Генассамблеи ООН.

