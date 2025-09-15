Рада не поспішатиме ухвалювати законопроєкт про оподаткування криптовалют, – Гетманцев

Верховна Рада не поспішатиме ухвалювати законопроєкт про оподаткування операцій з віртуальними активами, цілком можливо, що остаточно його ухвалить вже наступне скликання парламенту.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, до другого читання у законопроєкт можуть внести багато поправок.

"Правок може бути і буде багато. Але я в ньому ні на чому принципово не наполягаю. Я вважаю, що треба зробити оптимальну редакцію цього закону, що можливо тільки якщо буде достатньо обґрунтованої критики", – сказав Гетманцев.

Він зауважив, що поданий до Верховної Ради законопроєкт був неякісним і Комітет доклав значних зусиль для того, щоб його доопрацювати.

"Ми текст причесали, зробили робочу конструкцію, але в мене поки немає остаточної відповіді на питання, чи все там так як треба. Це новий ринок, я дуже боюся помилок, і тому мені хотілося б побільше спеціалістів, яких дуже мало, які б долучилися до доопрацювання цього закону до другого читання", – зазначив депутат.

Гетманцев додав, що законопроєкт може зазнати суттєвих змін під час підготовки до розгляду у другому читанні, і цей процес займе тривалий час.

"Ми готові змінювати все. Ну можливо, крім надання пільг – оподаткування для цих операцій буде звичайне за зразком операцій з цінними паперами... І ми не будемо поспішати з прийняттям цього закону. Навіть якщо повноваження цієї каденції Верховної Ради завершаться, то є перше читання, і законопроект перейде в спадок новій Раді", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та встановлює базові правила їх оподаткування.

Згідно зі схваленим законопроєктом, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їхній правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права.

Нагадаємо, ще у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада досі не зробила.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як в Україні хочуть оподатковувати криптовалюту