Зеленський: Вартість війни для України - 120 млрд на рік
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має два ключові плани: закінчити війну або знайти додаткове фінансування для покриття витрат.
Про це він повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
За його словами, ціна війни становить близько 120 мільярдів на рік. Половину цієї суми покриває український бюджет, решту - необхідно залучати ззовні.
"60 - дає український бюджет, і 60 - я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А - закінчити, план Б - 120, ось і все", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
показати весь коментар17.09.2025 17:56 Відповісти Посилання
+14 Виктор Ле #550890
показати весь коментар17.09.2025 17:51 Відповісти Посилання
+6 віктор федорович #394174
показати весь коментар17.09.2025 18:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И деньги никто не ищет. Никто не хочет посмотреть себе в карман.
Этих денег хватило бы на 2,5 года войны
Джерело: https://censor.net/ua/n3574559
Маловідома фірма отримала підряди підконтрольних державі обленерго на 1,2 мільярда
ОП на офіційній сторінці під фото з Єрмаком купив десятки тисяч лайків з недіючих в'єтнамських профілів
"Тютюновий "95 квартал": Журналісти знайшли десятки точок з нелегальними сигаретами у Кривому Розі
Режисер "95-го Кварталу" Кірющенко заробляє мільйони на електроенергії у співпраці з компаніями Бойка
Рада не поспішатиме ухвалювати законопроєкт про оподаткування криптовалют