Зеленський: Вартість війни для України - 120 млрд на рік

Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має два ключові плани: закінчити війну або знайти додаткове фінансування для покриття витрат.

Про це він повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За його словами, ціна війни становить близько 120 мільярдів на рік. Половину цієї суми покриває український бюджет, решту - необхідно залучати ззовні.

"60 - дає український бюджет, і 60 - я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А - закінчити, план Б - 120, ось і все", - наголосив Зеленський.

+18
Даааа, дорого нам коштує вибір тупих баранів та вівець і інших ********* у 2019 році. А во скільки безцінних життів нам обходится ваш вибір ******** ви не порахуєтє?
17.09.2025 17:56
+14
А скільки з Міндічем і другою шоблою крадете?
17.09.2025 17:51
+6
********* треба порівняти втрати 2014 - 2019 з 2019 - 2025.
17.09.2025 18:02
показати весь коментар
$ 59,5 млрд. це весь бюджет України. Але президент сміливо витрачає з нього 60 тільки на війну. Додає зі своїх.
показати весь коментар
17.09.2025 18:26 Відповісти
показати весь коментар
А ********* треба втрачені життя рахувати з 2014 року? Чи з 2019?
показати весь коментар
17.09.2025 17:58 Відповісти
Ну, ви ж, ********, зьявились в 2019 році тому з 2014 вам рахувати не треба. З 2014 до 2022 нехай рахують регіАнали.
показати весь коментар
17.09.2025 18:02 Відповісти
А взагалі, то тих, хто рахує початок війни з 2022 можна притягати до кримінальної відповідальності за заперечення російської військової агресії 2014 року.
показати весь коментар
17.09.2025 18:06 Відповісти
скора будєтє савсєм лапу сасать так дораґа
показати весь коментар
17.09.2025 18:01 Відповісти
Удмурт, ти не заблукав? Тут боярки нема.
показати весь коментар
17.09.2025 18:09 Відповісти
Воюють за це непорозуміння типу розумні ?
показати весь коментар
показати весь коментар
Каряк, громадяни України воюють з гівном людства з тавром "росіягін" за савій дом свою родину свою землю та Україну. А от чому ви, удмурти, карякі, якути, інгуши та інша блевотина людства з тавром "росіянін", воюєтє в чужій хаті за оте дрібне та плешиве непорозуміння серущеє у валізу?
показати весь коментар
17.09.2025 19:08 Відповісти
Плановик! - а план хороший!
показати весь коментар
17.09.2025 18:00 Відповісти
та ти шо ?!!! а скільки вартість утримання сн ? та надавання можливості їм грабувати народ України ?! ...ви шобла 🤡...коштуєте українцям життя !!! ...
показати весь коментар
17.09.2025 18:05 Відповісти
Годовой бюджет города Нью-Йорк..
показати весь коментар
17.09.2025 18:21 Відповісти
А чиновниками Зеленского было украдено мин. 300 млрд.
И деньги никто не ищет. Никто не хочет посмотреть себе в карман.
Этих денег хватило бы на 2,5 года войны
показати весь коментар
17.09.2025 18:22 Відповісти
Це зєля рахує скільки він вкрав, а скільки ще планує. Бо неначасі ж?
показати весь коментар
17.09.2025 18:24 Відповісти
О, знову план! Аж два! А я вже нервувати почав, чого це так довго плану немає, не трапилося там щось недобре з сонечком нашим, може, там якийсь передоз вороги організували чи ще якусь капость, щоб нас, нерозумних, осиротити. Нарешті відлягло, тепер я спокійний, принаймні, на деякий час, але розслаблятися не можна, вороги навкруг, від Трампа до порохоботів, та й єрмак щось довго той пакетик несе... До речі, хто чув, ті плани дуже потужні, а якщо потужні, то обидва чи один, або хоча б незламні, бо так хвилююся, щоб ті плани простими не були. Але якщо вже й виявляться простими, без потужності, то вже нехай, доля така, будемо терпіти, все одно я впевнений, що то плани геніальні! Як і усе, що пов'язане з нашим дорогим боневтіклим лідором.
показати весь коментар
17.09.2025 18:25 Відповісти
З них хоч половина до простого солдата доходить? Чи все на пентхауси і лярв начальників тцк йде?
показати весь коментар
17.09.2025 18:29 Відповісти
це з золотим унітазом миндича чи ні??
показати весь коментар
17.09.2025 18:32 Відповісти
Наче на аукціоні. Хто хоче купити ще війну в Україні? Ціна 120 млрд. Поки маємо єдиного покупця - ЄС. Продано!
показати весь коментар
17.09.2025 18:44 Відповісти
 
 