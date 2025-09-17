Зеленський: Вартість війни для України - 120 млрд на рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має два ключові плани: закінчити війну або знайти додаткове фінансування для покриття витрат.

Про це він повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За його словами, ціна війни становить близько 120 мільярдів на рік. Половину цієї суми покриває український бюджет, решту - необхідно залучати ззовні.

"60 - дає український бюджет, і 60 - я повинен знайти наступного року, я сподіваюся, що ми закінчимо цю війну, але в будь-якому випадку, план А - закінчити, план Б - 120, ось і все", - наголосив Зеленський.

