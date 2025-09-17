Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Наші команди працюють над цим
Команди президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч президентів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.
"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня. Відомо, що 22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80 сесії Генасамблеї ООН.
