УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Зеленського з Трампом
161 2

Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Наші команди працюють над цим

Зеленський про зустріч із Трампом

Команди президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч президентів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський: Вартість війни для України - 120 млрд на рік

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня. Відомо, що 22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80 сесії Генасамблеї ООН.

Автор: 

Зеленський Володимир (25502) США (24330) Трамп Дональд (7156)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новини з Дурдому..
показати весь коментар
17.09.2025 18:25 Відповісти
Эм, помощи все равно не будет, друг в москве важнее.
показати весь коментар
17.09.2025 18:34 Відповісти
 
 