Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Наші команди працюють над цим

Команди президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч президентів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня. Відомо, що 22 вересня Трамп прибуде до Нью-Йорка, щоб виступити на 80 сесії Генасамблеї ООН.