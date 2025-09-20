Зеленський анонсував зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів на зустрічі із журналістами, інформує Суспільне.

"Готуємось до Генеральної Асамблеї ООН. Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це буде об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", - сказав Зеленський.

