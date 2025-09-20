УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Трампом
375 7

Зеленський анонсував зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН

Трамп та Зеленський у Римі

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів на зустрічі із журналістами, інформує Суспільне.

"Готуємось до Генеральної Асамблеї ООН. Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це буде об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Наші команди працюють над цим

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) Трамп Дональд (7176) Трамп Меланія (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Трамп про це знає??
показати весь коментар
20.09.2025 12:52 Відповісти
Зєля таки доб'є Трамба як та муха скло )))
показати весь коментар
20.09.2025 12:52 Відповісти
Піар заради піару.
показати весь коментар
20.09.2025 12:59 Відповісти
Форма одягу цього разу яка?
Піжама чи треники?
показати весь коментар
20.09.2025 13:01 Відповісти
нагодуй його травневим шашликом, гнида, і само вдавися
показати весь коментар
20.09.2025 13:09 Відповісти
Трамп не політик.Трамп -ТАСО
показати весь коментар
20.09.2025 13:10 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 13:30 Відповісти
 
 