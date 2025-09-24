Стефанишина о встрече Зеленского с Трампом: "Оптимистично сдержанные ожидания"

Посол Украины в США Ольга Стефанишина положительно оценила встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом она сказала в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что имеет "оптимистично сдержанные ожидания". "Публичная коммуникация президента Трампа именно по результатам этой встречи и подготовки к ней дает надежду надеяться, что все его месседжи будут реализованы. Мы уже с сегодняшнего дня начинаем работать над этим", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что позиция Трампа может измениться, но Украина не питает иллюзий и готова использовать имеющиеся возможности.

Посол подчеркнула, что коммуникация между украинской и американской сторонами будет продолжаться, а различные вопросы будут прорабатываться во время встреч в Нью-Йорке и Вашингтоне в ближайшие недели. Она также сообщила о координации с европейскими коллегами.

"Не все вопросы, касающиеся завершения войны, связанные с диалогом с агрессором. Поэтому я имею сдержанно оптимистичные ожидания. Точно могу сказать, что все, что от нас зависит, будет сделано. Я думаю, мы нащупали тот формат общения, который больше всего будет способствовать результату", - подчеркнула Стефанишина.

