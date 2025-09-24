РУС
Стефанишина о встрече Зеленского с Трампом: "Оптимистично сдержанные ожидания"

Стефанишина: Киев обсудит размещение войск союзников

Посол Украины в США Ольга Стефанишина положительно оценила встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом она сказала в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что имеет "оптимистично сдержанные ожидания". "Публичная коммуникация президента Трампа именно по результатам этой встречи и подготовки к ней дает надежду надеяться, что все его месседжи будут реализованы. Мы уже с сегодняшнего дня начинаем работать над этим", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что позиция Трампа может измениться, но Украина не питает иллюзий и готова использовать имеющиеся возможности.

Посол подчеркнула, что коммуникация между украинской и американской сторонами будет продолжаться, а различные вопросы будут прорабатываться во время встреч в Нью-Йорке и Вашингтоне в ближайшие недели. Она также сообщила о координации с европейскими коллегами.

"Не все вопросы, касающиеся завершения войны, связанные с диалогом с агрессором. Поэтому я имею сдержанно оптимистичные ожидания. Точно могу сказать, что все, что от нас зависит, будет сделано. Я думаю, мы нащупали тот формат общения, который больше всего будет способствовать результату", - подчеркнула Стефанишина.

очікування відкриття другого ресторану в Нью-Йорку від української пОслиці
24.09.2025 14:31 Ответить
Нікого не хочу ображати, але "дурень думкою багатіє"...
24.09.2025 14:32 Ответить
Як на рахунок оптимістично стриманих очікувань ТЦК на візит з-за кордону брата стєфанішиной?
24.09.2025 14:32 Ответить
брат наче у прем'єрки чи у цієї теж не все однозначно,і то другоє???
24.09.2025 14:42 Ответить
За цією послицею ще з 2019 року тягнеться кримінальна справа.
24.09.2025 14:50 Ответить
взагалі річ була за брата....
24.09.2025 15:07 Ответить
А хтось цю злодійку питав?
24.09.2025 15:59 Ответить
 
 