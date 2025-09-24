РУС
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в 16:15, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября в 9:15 по местному времени (16:15 по Киеву).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После выступления Зеленский встретится с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, генеральным секретарем Организации Американских Государств Альбертом Рамдином, президентом Анголы Жуаном Лоренсу и президентом Панамы Хосе Мулино.

Кроме того, глава украинского государства проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы. Запланированы также встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сената и Палаты представителей США.

Также Зеленский пообщается с президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, королем Швеции Карлом XVI Густавом, представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний и представителями украинской общины в Соединенных Штатах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанишина о встрече Зеленского с Трампом: "Оптимистически сдержанные ожидания"

Зеленский Владимир (22025) ООН (4255)
Лучще бы он предложил разогнать эту бесполезную шарашкину контору которая только папуасов кормит и своих чиновников.
24.09.2025 15:33 Ответить
Невже знову, щось про шиферів-недострєльонних??? Міндіч з шурмою, щось же писали ж для нього???
24.09.2025 15:35 Ответить
Уявляю цей виступ, ху...м по роялю, більше там не має що робити.
24.09.2025 15:45 Ответить
І хто цей понос буде слухати?
24.09.2025 15:53 Ответить
Стрёмно блин.
24.09.2025 16:04 Ответить
 
 