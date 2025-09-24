Зеленский в ООН призовет европейских союзников усилить поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский во время выступления на второй день ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября будет призывать международное сообщество к усилению поддержки Украины.

Во время своего выступления президент Украины также намерен призвать США продолжать давление на Россию, чтобы та остановила войну против Украины.

Украинский лидер примет участие в общих дебатах Генассамблеи ООН в 9:15 утра по местному времени (около 16:15 по киевскому времени).

После выступления он проведет ряд встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.

