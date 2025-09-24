Зеленский в ООН призовет европейских союзников усилить поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский во время выступления на второй день ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября будет призывать международное сообщество к усилению поддержки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Во время своего выступления президент Украины также намерен призвать США продолжать давление на Россию, чтобы та остановила войну против Украины.
Украинский лидер примет участие в общих дебатах Генассамблеи ООН в 9:15 утра по местному времени (около 16:15 по киевскому времени).
После выступления он проведет ряд встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.
