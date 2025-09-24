РУС
Зеленский в ООН призовет европейских союзников усилить поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время выступления на второй день ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября будет призывать международное сообщество к усилению поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Во время своего выступления президент Украины также намерен призвать США продолжать давление на Россию, чтобы та остановила войну против Украины.

Украинский лидер примет участие в общих дебатах Генассамблеи ООН в 9:15 утра по местному времени (около 16:15 по киевскому времени).

После выступления он проведет ряд встреч, в частности с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в 16:15, - СМИ

В ООН буде гавкати на наших сусідів партнерів. Все його уявлення про спілкування з союзниками, це виступи зі сцени. Ніякої дипломатії.
24.09.2025 16:09 Ответить
А що розмінували Чонгарі,що сприяло повномасштабному вторгненню Росії,що закрили ракетну програму напередодні цього вторгнення,то не розповів.
Втім,всі присутні досить добре поінформовані на рахунок таких дій його команди.
24.09.2025 16:12 Ответить
Хоть би, хоть якось, дав наголос на захист шиферів-нестрельонних!!!
Попередій виступ в ООН, був у зеленського саме про них!… Має ж бути тягливість, «найвеличного» про міру-мір, шиферів-недострєльонних..?? Ну, десь так??!
24.09.2025 16:17 Ответить
Краще Вова мовчи і не виступай!
З твоїми ораторськими здібностями🤦‍♂️, або союзників поменшає, або скоротять ту допомогу, що вже надають.
