В октябре Минобороны допустило к эксплуатации более 100 образцов украинского вооружения
В октябре Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины более сотни новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. По сравнению с предыдущими двумя месяцами количество нового вооружения, допущенного к эксплуатации, возросло.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Речь идет, в частности, о:
- беспилотных авиационных комплексах различного назначения,
- системах РЭБ,
- новых образцах артиллерийских снарядов крупного калибра.
Кроме этого, уже имеется техническое решение от отечественных производителей, которое усилит ударные возможности нашей авиации.
Среди оружейных новинок октября:
- оптические устройства различного назначения,
- автомототехника,
- наземные роботизированные комплексы,
- тренажеры,
- специальный бронеавтомобиль и т. д.
"Украинские производители быстро реагируют на запросы фронта — и этот темп мы должны поддержать масштабированием производства и стабильными поставками", — подчеркнул заместитель Министра обороны Украины Юрий Мироненко.
Кіт Яша
10.11.2025 16:43
Ostap Hor
10.11.2025 16:35
Ostap Hor
10.11.2025 16:37
