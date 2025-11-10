В октябре Минобороны допустило к эксплуатации более 100 образцов украинского вооружения

В октябре Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины более сотни новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. По сравнению с предыдущими двумя месяцами количество нового вооружения, допущенного к эксплуатации, возросло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Речь идет, в частности, о:

беспилотных авиационных комплексах различного назначения,

системах РЭБ,

новых образцах артиллерийских снарядов крупного калибра.

Кроме этого, уже имеется техническое решение от отечественных производителей, которое усилит ударные возможности нашей авиации.

Среди оружейных новинок октября:

оптические устройства различного назначения,

автомототехника,

наземные роботизированные комплексы,

тренажеры,

специальный бронеавтомобиль и т. д.

"Украинские производители быстро реагируют на запросы фронта — и этот темп мы должны поддержать масштабированием производства и стабильными поставками", — подчеркнул заместитель Министра обороны Украины Юрий Мироненко.

