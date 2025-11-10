РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12233 посетителя онлайн
Новости Производство украинского оборудования для ВСУ Производство оружия Индустрия дронов
313 10

В октябре Минобороны допустило к эксплуатации более 100 образцов украинского вооружения

ударні НРК

В октябре Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины более сотни новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. По сравнению с предыдущими двумя месяцами количество нового вооружения, допущенного к эксплуатации, возросло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Речь идет, в частности, о:

  • беспилотных авиационных комплексах различного назначения,
  • системах РЭБ,
  • новых образцах артиллерийских снарядов крупного калибра.

Читайте также: Возобновление экспорта излишков оружия позволит сохранить ОПК и привлечь средства, - СНБО

Кроме этого, уже имеется техническое решение от отечественных производителей, которое усилит ударные возможности нашей авиации.

Среди оружейных новинок октября:

"Украинские производители быстро реагируют на запросы фронта — и этот темп мы должны поддержать масштабированием производства и стабильными поставками", — подчеркнул заместитель Министра обороны Украины Юрий Мироненко.

Читайте также: 70% закупок БПЛА в 2026 году планируют проводить через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9646) оборона (5324) оружие (10528) техника (1862)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Країна при дебілі земленському не здатна налагодити потік якісних мінометних і протипіхотних мін а це найпростіший виріб після лопати мабуть. Країна де всі кошториси завищені в рази. Буде виготовляти понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Серйозно *****? Хтось у це повірив?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:43 Ответить
+2
і стопітсот фламінгів різнього кольору
показать весь комментарий
10.11.2025 16:35 Ответить
+2
правда одна фламінга втікла до Австрії..але залишилось стопітсот мінус адін ))
показать весь комментарий
10.11.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і стопітсот фламінгів різнього кольору
показать весь комментарий
10.11.2025 16:35 Ответить
правда одна фламінга втікла до Австрії..але залишилось стопітсот мінус адін ))
показать весь комментарий
10.11.2025 16:37 Ответить
без калькулятора важко порахувати, що залишилося ....
показать весь комментарий
10.11.2025 16:38 Ответить
без zельоного калькулятора таки складно порахувати))
показать весь комментарий
10.11.2025 16:39 Ответить
Уявляю:
Баба-Яга
Баба-Яга 0.01
Баба-Яга 0.01М
...........................
і так 100 разів!
А є ще НРК
Вони хоть F-16 ще не модернізують???
..........................
МО шмигалять працюють 24/7
показать весь комментарий
10.11.2025 16:37 Ответить
Зараз технологія зброї випереджає Час ,- Нам потрібна перемога. росія гатить зразками ссср і не встигає воровать технології, а як і ворує то потрібен час і людський ресурс зробити.Ну в кінці кінців Кеби.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:41 Ответить
Країна при дебілі земленському не здатна налагодити потік якісних мінометних і протипіхотних мін а це найпростіший виріб після лопати мабуть. Країна де всі кошториси завищені в рази. Буде виготовляти понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Серйозно *****? Хтось у це повірив?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:43 Ответить
"Зоопарк" розширюється...
показать весь комментарий
10.11.2025 16:45 Ответить
Йой !якби не міністерство то воювати булоб нічим !А так аж 100!!
показать весь комментарий
10.11.2025 17:11 Ответить
Колічєство жіров на квадратний кіломєтер надоєв шірітся і растьот с каждім мєсяцом!!!
А де результат, зєльона банда?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:17 Ответить
 
 