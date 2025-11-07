РУС
Возобновление экспорта излишков оружия позволит сохранить ОПК и привлечь средства, - СНБО

Экспорт украинского оружия: в СНБО назвали преимущества

Часть украинского ОПК будет работать на экспорт оружия, что позволит сохранить рабочие места, развивать отрасль и получать доходы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь на встрече секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента по стратегическим вопросам Александра Камышина с журналистами.

Они напомнили, что сегодня оборонно-промышленный комплекс страны имеет потенциал около $35 млрд в год. В то же время финансирование покрывает не более половины реального производственного потенциала ОПК Украины.

Такой объем средств не удается собрать ни из бюджета, ни с помощью партнеров. Поэтому часть ОПК будет работать на контролируемый экспорт оружия в другие страны.

По словам Умерова и Камышина, на 2026 год только дальнобойные возможности оцениваются в более чем 35 млрд долларов, а вся отрасль может достичь 60 млрд.

Читайте также: В 2026 году потенциал производства украинских дронов и ракет достигнет $35 млрд, - Зеленский

Они убеждены, что экспорт оружия позволит сохранить производственные темпы, рабочие места и привлечь валюту в сектор обороны.

Прежде всего речь идет о беспилотных системах - воздушных, наземных и морских.

В качестве примера Умеров привел "датскую модель".

Читайте также: ОПК нуждается в не меньшей поддержке, чем энергетика: NAUDI призвала создать отдельную программу восстановления предприятий. ФОТОрепортаж

Партнеры будут инвестировать в производство оружия в Украине или в совместное производство на своей территории.

Главная идея заключается в том, что избыточные мощности не должны простаивать. Часть продукции будет поставляться на фронт, а часть - на экспорт. Полученные пошлины и налоги позволят заключать новые контракты. Таким образом удастся одновременно вооружать Силы обороны и развивать ОПК.

Умеров и Камышин ожидают, что первые контракты будут не раньше второй половины 2026 года, поскольку нужно время на тесты, сертификацию и закупочные процедуры партнеров.

Читайте также: Утверждены критерии определения предприятий ОПК критически важными для экономики, - Минобороны

Компания, подпадающая под критерии допуска к экспорту и имеющая избыток производственных мощностей, может подать заявку в Государственную службу экспортного контроля (ГСЭК), которая в течение 90 дней проверит все данные и выдаст разрешение.

ДСЭК делает запрос, Минобороны проверяет потребность, а на Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля коллегиально принимают решение. Также к процессу будут привлекать Силы обороны.

Частные производители могут воспользоваться услугами госспецэкспортера, частного спецэкспортера — или получить собственные полномочия: как резидент Defenсe City (за 7–12 дней) или отдельным решением КМУ по конкретному производителю (до года).

СНБО сформирует и будет обновлять перечень стран. Первыми в него войдут государства, с которыми Украина подписала соглашения о безопасности.

Также будет действовать послеэкспортный контроль, чтобы ни одна единица украинского оружия не была перепродана без ведома Украины.

В то же время, если ВСУ будет срочно нужен какой-то тип оружия, разрешение на его экспорт может быть приостановлено или отменено.

Читайте также: Украину допустят к участию в Европейской программе оборонной промышленности. Что это означает?

Первые такие офисы откроют в столицах Германии и Дании, которые больше всего инвестировали в украинский ОПК.

Это будет "витриной украинских технологий", где можно будет увидеть, как работает украинское оружие. Там также будут платформы для сотрудничества с правительствами, армиями и бизнесом.

Они будут иметь три зоны:

  • открытую (для демонстраций и общественности);
  • закрытую (для военных планировщиков);
  • и офисную (для переговоров и контрактов).

Открытие таких представительств планируется также в США и странах Глобального юга.

Читайте также: Монополизация экспорта вооружений создает риски коррупции и тормозит развитие отрасли, - NAUDI

Также Умеров и Камышин затронули вопрос Defence Сity - специального режима для оборонной индустрии Украины.

Резиденты получат, в частности, упрощенный доступ к процедурам экспорта, международных передач и совместного производства.

Решения будут приниматься в течение дней, а не месяцев благодаря устранению бюрократических барьеров.

Система будет гарантировать контроль и приоритет для ВСУ, но дает возможность привлекать иностранные инвестиции и запускать ко-продакшн.

Читайте: Украина откроет первые представительства по экспорту оружия в Берлине и Копенгагене, - Зеленский

