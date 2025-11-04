Утверждены критерии определения предприятий ОПК критически важными для экономики, - Минобороны

Министерство обороны Украины утвердило Критерии, по которым определяются предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности, имеющие важное значение для национальной экономики.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оборонное ведомство Украины начало официальный прием документов от предприятий для определения их статуса.

Что изменилось

Ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о временном бронировании работников, которых ТЦК объявил в розыск

Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий. Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики, и срок действия этого статуса не истек, не нужно предпринимать никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.

Какие критерии определены

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников, следующие:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 года №262 "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны". Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, осуществляющего регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Читайте: Локализация международных компаний в Украине: Минобороны объясняет суть инициативы Build in Ukraine

Как предприятие может получить статус важного

Предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, которые не соответствуют указанным выше критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в сфере обороны. Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим. Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов. Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности. Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей. Осуществление производства товаров, выполнение работ или предоставление услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Минобороны отмечают, что в случае соответствия как минимум двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.