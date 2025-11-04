Украина откроет первые представительства по экспорту оружия в Берлине и Копенгагене, — Зеленский

В этом году Украина откроет представительства по экспорту оружия в Берлине и Копенгагене.

Об этом во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Открытие представительств

"Мы открываем две экспортные столицы. Вы знаете, что это coproduction и экспорт, о котором мы говорили, того оружия, которое мы можем позволить себе продавать, чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей, на которые нам не хватает денег", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, открытие первых двух представительств решено на уровне компаний, а также на уровне государств.

"Первые две столицы – наши представительства там будут – это Берлин и Копенгаген. Это будет в этом году. Юридически все это будет открываться и будут нарабатываться контракты", – добавил глава государства.

Читайте также: Пришло время запускать экспорт украинского оружия, - Зеленский

Экспорт оружия

Также Зеленский сообщил, что Украина готова экспортировать морские дроны и некоторые виды артиллерийских систем.

В то же время он добавил, что не все оружие, которое производится у нас, Украина может позволить себе экспортировать. По его словам, "наши сейчас очень много производят, на это нужны бюджеты".

Читайте также: Украина готова экспортировать морские дроны и отдельные артсистемы, — Зеленский