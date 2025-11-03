Україна відкриє перші представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені, - Зеленський
Цьогоріч Україна відкриє представництва з експорту зброї в Берліні й Копенгагені.
Про це під час брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Відкриття представництв
"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це coproduction і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", – сказав глава держави.
За словами Зеленського, відкриття перших двох представництв вирішене на рівні компаній, а також на рівні держав.
"Перші дві столиці – наші представництва там будуть – це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році. Юридично все це буде відкриватися і будуть напрацьовуватися контракти",- додав очільник держави.
Експорт зброї
- Також Зеленський повідомив, що Україна готова експортувати морські дрони і деякі види артилерійських систем.
- Водночас він додав, не всю зброю, яка виробляється у нас, Україна може дозволити собі експортувати. За його словами, "наші зараз дуже багато виробляють, на це потрібні бюджети".
