Україна відкриє перші представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені, - Зеленський

Цьогоріч Україна відкриє представництва з експорту зброї в Берліні й Копенгагені.

Про це під час брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Відкриття представництв

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це coproduction і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, відкриття перших двох представництв вирішене на рівні компаній, а також на рівні держав.

"Перші дві столиці – наші представництва там будуть – це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році. Юридично все це буде відкриватися і будуть напрацьовуватися контракти",- додав очільник держави.

Читайте також: Настав час запускати експорт української зброї, - Зеленський

Експорт зброї

Також Зеленський повідомив, що Україна готова експортувати морські дрони і деякі види артилерійських систем.

Водночас він додав, не всю зброю, яка виробляється у нас, Україна може дозволити собі експортувати. За його словами, "наші зараз дуже багато виробляють, на це потрібні бюджети".

Читайте також: Україна готова експортувати морські дрони та окремі артсистеми, — Зеленський