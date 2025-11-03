УКР
Україна готова експортувати морські дрони та окремі артсистеми, — Зеленський

Індустрія дронів

морський дрон

Україна готова експортувати морські дрони і деякі види артилерійських систем.

Про це під час спілкування із журналістами сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше, ніж ми застосовуємо, наші ВМС застосовують або СБУ, ССО, ГУР. Там є точно в два рази більше, ніж застосовуємо. Також у нас, на мій погляд, є інша зброя, є і артилерійські системи, хоч їх не буває багато", - зазначив Зеленський.

Водночас він додав, не всю зброю, яка виробляється у нас, Україна може дозволити собі експортувати. За його словами, "наші зараз дуже багато виробляють, на це потрібні бюджети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програму контрольованого експорту української зброї треба запустити вже у листопаді, - Зеленський

Радник Президента Олександр Камишин поясник, що йдеться про ту номенклатуру озброєння, де виробничі спроможності країни більші, ніж закупівельні спроможності Сил безпеки і оборони. А також та номенклатура, "яка зараз критично необхідна нашим партнерам, за яку вони готові ділитися з нашим іншими дефіцитними для нас позиціями".

Також, Зеленський розповів, що планується виробництво одного з видів озброєння спільно з партнерами і за 100% фінансування ними цього виробництва. При цьому, як зазначив президент, половина виробленого піде партнерам, половина - залишається Україні. Водночас, як додав він, партнери на час війни готові надати Україні свою частку виробленого озброєння.

Зеленський Володимир експорт ОПК морський дрон
+9
Гнида та посібник *****, вбивця українців гірший за тварюк з тавром "росиянин".
03.11.2025 20:57 Відповісти
+6
Ага, на фронті в України ж абсолютна перевага в артсистемах, тому є зайві на експорт.

І давно вже не було результатів від ударів морськими дронами. Схоже що кацапи знайшли проти них дієвий захист.
03.11.2025 20:59 Відповісти
+6
Найкраще місце для експорту артилерійських систем зараз - це лінія фронту, чи не так?
03.11.2025 21:04 Відповісти
"ЙДЕ НЕПОГАНО": ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ ПРО ВИРОБНИЦТВО РАКЕТ "НЕПТУН" І "ФЛАМІНГО"
03.11.2025 21:43 Відповісти
Нам свєтят сумасшедшие бабки.
03.11.2025 20:57 Відповісти
Н нам,ОПі..
03.11.2025 21:17 Відповісти
ОФКОРС....у нас же бл все ідеально. Після донбаса - Дніпро, після Купянська - ХАрків. а ДАлі Київ лише з урахуванням полилок - росяни просто відрізуть місто як зараз Покровськ

......а далі ми побачим ЗЕ Міндіча і інших закордоном
03.11.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
В Украине дефицит снарядов, а не дешевых арт установок типа Богданы.
Думаю, Украине давно хватает морских дронов, чтобы уничтожить остатки Черноморского флота, если он выйдет в открыное море на несколько дней.
03.11.2025 21:28 Відповісти
Мабуть носії калібрів з Чорного моря, які їх регулярно запускають по Україні - просто не в курсі цього.
03.11.2025 21:35 Відповісти
Якщо їх (дронів) так добуя, то чого ми ирлі не застосовуємо їх масово по портах та навіть блдь по тому самому грьобаному мосту (логістичному!)? Понадивляться зешмарофанів і потім ще іншим нав'язують якусь діч...Про саушку мовчу бо це взагалі ти написав просто повнухрень, навіть покруче зпотужного пдрса!
03.11.2025 21:44 Відповісти
як ти заїбав
03.11.2025 21:07 Відповісти
Є зайве продавати?Необхідно палити тіньовий флот путіна чи це не актуально?
03.11.2025 21:09 Відповісти
Краще експортувати одного недолугого президента-непорозуміння!
03.11.2025 21:13 Відповісти
Морські дрони зараз із задоволенням купить Венесуела.
03.11.2025 21:14 Відповісти
Ему нужны деньги. Украина ему не нужна.
Что непонятно?
03.11.2025 21:15 Відповісти
А Фламінго на експорт будуть..?!😊
03.11.2025 21:16 Відповісти
"Отдельные артсистемы" это САУ "Богдана"(+буксируемый вариант) и минометы. Даже интересно кто купит.
03.11.2025 21:17 Відповісти
А потом китайцы ввели санкции...
03.11.2025 21:24 Відповісти
От ска ніяк не заспокоється пдрсна! Послухають тебе "західні іпратнери" іплн ти недобитий піаніною і подумають, що у нас зброї овердобуя і взагалі перестануть її постачати!
03.11.2025 21:32 Відповісти
Сначала надо максимально обеспечить этими дронами ВСУ, а потом уже продавать их на сторону. Вон, крымский мост ещё целый, туда надо запустить сразу как минимум100 морских дронов на одну-две опоры чтобы их уничтожить, а эти 100 дронов сейчас имеются? Вот именно!
03.11.2025 21:35 Відповісти
 
 