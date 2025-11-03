Україна готова експортувати морські дрони та окремі артсистеми, — Зеленський

Індустрія дронів

Україна готова експортувати морські дрони і деякі види артилерійських систем.

Про це під час спілкування із журналістами сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше, ніж ми застосовуємо, наші ВМС застосовують або СБУ, ССО, ГУР. Там є точно в два рази більше, ніж застосовуємо. Також у нас, на мій погляд, є інша зброя, є і артилерійські системи, хоч їх не буває багато", - зазначив Зеленський.

Водночас він додав, не всю зброю, яка виробляється у нас, Україна може дозволити собі експортувати. За його словами, "наші зараз дуже багато виробляють, на це потрібні бюджети".

Радник Президента Олександр Камишин поясник, що йдеться про ту номенклатуру озброєння, де виробничі спроможності країни більші, ніж закупівельні спроможності Сил безпеки і оборони. А також та номенклатура, "яка зараз критично необхідна нашим партнерам, за яку вони готові ділитися з нашим іншими дефіцитними для нас позиціями".

Також, Зеленський розповів, що планується виробництво одного з видів озброєння спільно з партнерами і за 100% фінансування ними цього виробництва. При цьому, як зазначив президент, половина виробленого піде партнерам, половина - залишається Україні. Водночас, як додав він, партнери на час війни готові надати Україні свою частку виробленого озброєння.

