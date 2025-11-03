Украина готова экспортировать морские дроны и отдельные артсистемы, — Зеленский
Индустрия дронов
Украина готова экспортировать морские дроны и некоторые виды артиллерийских систем.
Об этом во время общения с журналистами сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы готовы работать в морских дронах. У нас их больше, чем мы применяем, наши ВМС применяют или СБУ, ССО, ГУР. Там есть точно в два раза больше, чем применяем. Также у нас, на мой взгляд, есть другое оружие, есть и артиллерийские системы, хоть их не бывает много", - отметил Зеленский.
В то же время он добавил, что не все оружие, которое производится у нас, Украина может позволить себе экспортировать. По его словам, "наши сейчас очень много производят, на это нужны бюджеты".
Советник Президента Александр Камышин пояснил, что речь идет о той номенклатуре вооружения, где производственные возможности страны больше, чем закупочные возможности Сил безопасности и обороны. А также та номенклатура, "которая сейчас критически необходима нашим партнерам, за которую они готовы делиться с нами другими дефицитными для нас позициями".
Также Зеленский рассказал, что планируется производство одного из видов вооружения совместно с партнерами и при 100% финансировании ими этого производства. При этом, как отметил президент, половина произведенного пойдет партнерам, половина - остается Украине. В то же время, как добавил он, партнеры на время войны готовы предоставить Украине свою долю произведенного вооружения.
......а далі ми побачим ЗЕ Міндіча і інших закордоном
І давно вже не було результатів від ударів морськими дронами. Схоже що кацапи знайшли проти них дієвий захист.
Думаю, Украине давно хватает морских дронов, чтобы уничтожить остатки Черноморского флота, если он выйдет в открыное море на несколько дней.
Что непонятно?
А как вы думаете? Почему кацапы шерстят шахедами всю Украину, а не трогают днепровские мосты?