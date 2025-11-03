РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8843 посетителя онлайн
Новости Индустрия дронов Экспорт украинского оружия
982 24

Украина готова экспортировать морские дроны и отдельные артсистемы, — Зеленский

Индустрия дронов

морской дрон

Украина готова экспортировать морские дроны и некоторые виды артиллерийских систем.

Об этом во время общения с журналистами сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы готовы работать в морских дронах. У нас их больше, чем мы применяем, наши ВМС применяют или СБУ, ССО, ГУР. Там есть точно в два раза больше, чем применяем. Также у нас, на мой взгляд, есть другое оружие, есть и артиллерийские системы, хоть их не бывает много", - отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что не все оружие, которое производится у нас, Украина может позволить себе экспортировать. По его словам, "наши сейчас очень много производят, на это нужны бюджеты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программу контролируемого экспорта украинского оружия нужно запустить уже в ноябре, - Зеленский

Советник Президента Александр Камышин пояснил, что речь идет о той номенклатуре вооружения, где производственные возможности страны больше, чем закупочные возможности Сил безопасности и обороны. А также та номенклатура, "которая сейчас критически необходима нашим партнерам, за которую они готовы делиться с нами другими дефицитными для нас позициями".

Также Зеленский рассказал, что планируется производство одного из видов вооружения совместно с партнерами и при 100% финансировании ими этого производства. При этом, как отметил президент, половина произведенного пойдет партнерам, половина - остается Украине. В то же время, как добавил он, партнеры на время войны готовы предоставить Украине свою долю произведенного вооружения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22469) экспорт (902) ОПК (222) морской дрон (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Гнида та посібник *****, вбивця українців гірший за тварюк з тавром "росиянин".
показать весь комментарий
03.11.2025 20:57 Ответить
+6
Ага, на фронті в України ж абсолютна перевага в артсистемах, тому є зайві на експорт.

І давно вже не було результатів від ударів морськими дронами. Схоже що кацапи знайшли проти них дієвий захист.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:59 Ответить
+6
Найкраще місце для експорту артилерійських систем зараз - це лінія фронту, чи не так?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнида та посібник *****, вбивця українців гірший за тварюк з тавром "росиянин".
показать весь комментарий
03.11.2025 20:57 Ответить
"ЙДЕ НЕПОГАНО": ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ ПРО ВИРОБНИЦТВО РАКЕТ "НЕПТУН" І "ФЛАМІНГО"
показать весь комментарий
03.11.2025 21:43 Ответить
Нам свєтят сумасшедшие бабки.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:57 Ответить
Н нам,ОПі..
показать весь комментарий
03.11.2025 21:17 Ответить
ОФКОРС....у нас же бл все ідеально. Після донбаса - Дніпро, після Купянська - ХАрків. а ДАлі Київ лише з урахуванням полилок - росяни просто відрізуть місто як зараз Покровськ

......а далі ми побачим ЗЕ Міндіча і інших закордоном
показать весь комментарий
03.11.2025 20:59 Ответить
Міндича відправили як дистрибютера по дронах і ракетах?
показать весь комментарий
03.11.2025 20:59 Ответить
Ага, на фронті в України ж абсолютна перевага в артсистемах, тому є зайві на експорт.

І давно вже не було результатів від ударів морськими дронами. Схоже що кацапи знайшли проти них дієвий захист.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:59 Ответить
В Украине дефицит снарядов, а не дешевых арт установок типа Богданы.
Думаю, Украине давно хватает морских дронов, чтобы уничтожить остатки Черноморского флота, если он выйдет в открыное море на несколько дней.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:28 Ответить
Мабуть носії калібрів з Чорного моря, які їх регулярно запускають по Україні - просто не в курсі цього.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:35 Ответить
Якщо їх (дронів) так добуя, то чого ми ирлі не застосовуємо їх масово по портах та навіть блдь по тому самому грьобаному мосту (логістичному!)? Понадивляться зешмарофанів і потім ще іншим нав'язують якусь діч...Про саушку мовчу бо це взагалі ти написав просто повнухрень, навіть покруче зпотужного пдрса!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:44 Ответить
Найкраще місце для експорту артилерійських систем зараз - це лінія фронту, чи не так?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:04 Ответить
як ти заїбав
показать весь комментарий
03.11.2025 21:07 Ответить
Є зайве продавати?Необхідно палити тіньовий флот путіна чи це не актуально?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:09 Ответить
Краще експортувати одного недолугого президента-непорозуміння!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:13 Ответить
Морські дрони зараз із задоволенням купить Венесуела.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:14 Ответить
Ему нужны деньги. Украина ему не нужна.
Что непонятно?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:15 Ответить
А Фламінго на експорт будуть..?!😊
показать весь комментарий
03.11.2025 21:16 Ответить
"Отдельные артсистемы" это САУ "Богдана"(+буксируемый вариант) и минометы. Даже интересно кто купит.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:17 Ответить
А потом китайцы ввели санкции...
показать весь комментарий
03.11.2025 21:24 Ответить
От ска ніяк не заспокоється пдрсна! Послухають тебе "західні іпратнери" іплн ти недобитий піаніною і подумають, що у нас зброї овердобуя і взагалі перестануть її постачати!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:32 Ответить
Сначала надо максимально обеспечить этими дронами ВСУ, а потом уже продавать их на сторону. Вон, крымский мост ещё целый, туда надо запустить сразу как минимум100 морских дронов на одну-две опоры чтобы их уничтожить, а эти 100 дронов сейчас имеются? Вот именно!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:35 Ответить
У крымского моста в заложниках все мосты через Днепр.
А как вы думаете? Почему кацапы шерстят шахедами всю Украину, а не трогают днепровские мосты?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:01 Ответить
У нас їх стільки, що вже нема куди примінити!

показать весь комментарий
03.11.2025 21:58 Ответить
Продавать оружие во время войны, это примерно такой же сюрреализм, как если бы родственники главнокомандующего жили на территории врага
показать весь комментарий
03.11.2025 22:06 Ответить
 
 