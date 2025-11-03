Украина готова экспортировать морские дроны и отдельные артсистемы, — Зеленский

Индустрия дронов

Украина готова экспортировать морские дроны и некоторые виды артиллерийских систем.

Об этом во время общения с журналистами сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы готовы работать в морских дронах. У нас их больше, чем мы применяем, наши ВМС применяют или СБУ, ССО, ГУР. Там есть точно в два раза больше, чем применяем. Также у нас, на мой взгляд, есть другое оружие, есть и артиллерийские системы, хоть их не бывает много", - отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что не все оружие, которое производится у нас, Украина может позволить себе экспортировать. По его словам, "наши сейчас очень много производят, на это нужны бюджеты".

Советник Президента Александр Камышин пояснил, что речь идет о той номенклатуре вооружения, где производственные возможности страны больше, чем закупочные возможности Сил безопасности и обороны. А также та номенклатура, "которая сейчас критически необходима нашим партнерам, за которую они готовы делиться с нами другими дефицитными для нас позициями".

Также Зеленский рассказал, что планируется производство одного из видов вооружения совместно с партнерами и при 100% финансировании ими этого производства. При этом, как отметил президент, половина произведенного пойдет партнерам, половина - остается Украине. В то же время, как добавил он, партнеры на время войны готовы предоставить Украине свою долю произведенного вооружения.

