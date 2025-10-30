ОПК нуждается в не меньшей поддержке, чем энергетика: NAUDI призвала создать отдельную программу восстановления предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве состоялась встреча Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины с представителями стран-партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсуждали помощь партнеров в восстановлении предприятий ОПК после российских ударов.

Кто принимал участие?

Во встрече приняли участие представители посольств Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Италии, Австрии, Болгарии, Японии, Канады, Румынии, Франции, Швеции, Португалии, Албании и Греции, а также представители Минобороны и компаний-участников NAUDI, чьи производственные мощности были частично или полностью уничтожены ударами РФ.

Читайте также: Мировой ОПК движется в сторону всего беспилотного. Украина задает темп в этом тренде, - исполнительный директор NAUDI Гончаров

РФ атакует оборонные предприятия

Председатель NAUDI Пашинский отметил, что РФ увеличила количество ударов по объектам ОПК Украины.

"Враг сознательно стремится парализовать способность Украины производить оружие для собственной обороны", - подчеркнул он.

По его словам, предприятия ОПК во время войны - это такой же расходный материал, как и оружие на фронте.

Читайте: Искусственные ограничения экспорта оружия вредят украинским производителям, армии и экономике, - Гончаров

Пашинский считает, что предприятия ОПК нуждаются в не меньшей поддержке, чем энергетика Украины.

"Есть объекты энергетической инфраструктуры, которые разрушены и восстановлены по четыре раза. Для этого существует отдельный международный Фонд поддержки энергетики. ОПК - не менее важен для выживания Украины. Поэтому мы обращаемся к правительствам ваших стран с просьбой рассмотреть возможность финансовой и технической помощи для восстановления разрушенных предприятий", - добавил он.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отметил, что в настоящее время в Украине отсутствует действенный механизм компенсации потерь оборонных предприятий, чье имущество или продукция были уничтожены в результате атак.

Читайте также: Закон о временном бронировании работников предприятий ОПК позволит преодолеть кадровый дефицит, - NAUDI

Отсутствие компенсаций для предприятий ОПК

"Сегодня компании, чьи склады или производственные линии были уничтожены, фактически остаются без какой-либо компенсации. Даже в рамках действующего законодательства форс-мажор не освобождает от налоговых обязательств. То есть предприятие, которое потеряло все, вынуждено продолжать платить налоги за разрушенное оборудование. Это абсурдная ситуация, которую необходимо срочно исправить", - добавил он.

Заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий представил дипломатам конкретные кейсы предприятий, подвергшихся разрушениям.

"Уничтожение некоторых из этих предприятий уже привело к замедлению некоторых оборонных программ. Тем не менее, наш приоритет - сохранение этих предприятий в Украине", - пояснил он.

NAUDI призвала дипломатов донести до правительств стран необходимость разработки совместного механизма поддержки ОПК Украины, который является частью оборонного щита Европы.

Читайте: Предприятия ОПК вынуждены самостоятельно восстанавливать производство после обстрелов: это приводит к срывам контрактов