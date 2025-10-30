РУС
143

ОПК нуждается в не меньшей поддержке, чем энергетика: NAUDI призвала создать отдельную программу восстановления предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве состоялась встреча Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины с представителями стран-партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсуждали помощь партнеров в восстановлении предприятий ОПК после российских ударов.

Кто принимал участие?

Во встрече приняли участие представители посольств Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Италии, Австрии, Болгарии, Японии, Канады, Румынии, Франции, Швеции, Португалии, Албании и Греции, а также представители Минобороны и компаний-участников NAUDI, чьи производственные мощности были частично или полностью уничтожены ударами РФ.

Восстановление ОПК после ударов РФ: NAUDI обратилась к партнерам

РФ атакует оборонные предприятия

Председатель NAUDI Пашинский отметил, что РФ увеличила количество ударов по объектам ОПК Украины.

Восстановление ОПК после ударов РФ: NAUDI обратилась к партнерам

"Враг сознательно стремится парализовать способность Украины производить оружие для собственной обороны", - подчеркнул он.

По его словам, предприятия ОПК во время войны - это такой же расходный материал, как и оружие на фронте.

Пашинский считает, что предприятия ОПК нуждаются в не меньшей поддержке, чем энергетика Украины.

Восстановление ОПК после ударов РФ: NAUDI обратилась к партнерам

"Есть объекты энергетической инфраструктуры, которые разрушены и восстановлены по четыре раза. Для этого существует отдельный международный Фонд поддержки энергетики. ОПК - не менее важен для выживания Украины. Поэтому мы обращаемся к правительствам ваших стран с просьбой рассмотреть возможность финансовой и технической помощи для восстановления разрушенных предприятий", - добавил он.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отметил, что в настоящее время в Украине отсутствует действенный механизм компенсации потерь оборонных предприятий, чье имущество или продукция были уничтожены в результате атак.

Восстановление ОПК после ударов РФ: NAUDI обратилась к партнерам

Отсутствие компенсаций для предприятий ОПК

"Сегодня компании, чьи склады или производственные линии были уничтожены, фактически остаются без какой-либо компенсации. Даже в рамках действующего законодательства форс-мажор не освобождает от налоговых обязательств. То есть предприятие, которое потеряло все, вынуждено продолжать платить налоги за разрушенное оборудование. Это абсурдная ситуация, которую необходимо срочно исправить", - добавил он.

Заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий представил дипломатам конкретные кейсы предприятий, подвергшихся разрушениям.

Восстановление ОПК после ударов РФ: NAUDI обратилась к партнерам

"Уничтожение некоторых из этих предприятий уже привело к замедлению некоторых оборонных программ. Тем не менее, наш приоритет - сохранение этих предприятий в Украине", - пояснил он.

NAUDI призвала дипломатов донести до правительств стран необходимость разработки совместного механизма поддержки ОПК Украины, который является частью оборонного щита Европы.

Восстановление ОПК после ударов РФ: NAUDI обратилась к партнерам

 

ОПК (221) NAUDI (26)
Заступник голови NAUDI Сергій Висоцький

хаааа......
і хто ж тут відкриває свого рота на лещенка та найєма?
висоцький, відомий спеціаліст в озброєні!
саме такий, як серлещ у залізниці та пуштун у відновленні.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:31 Ответить
 
 