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Новости Индустрия дронов
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Мировой ОПК движется в сторону всего беспилотного. Украина задает темп в этом тренде, - исполнительный директор NAUDI Гончаров

Индустрия дронов

Украинские дроны являются передовыми в мире Объяснение NAUDI

Украина в процессе изготовления дронов и боеприпасов для них находится на передовой.

Об этом в интервью Укринформу заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на международной выставке IDEF-2025 в Стамбуле было огромное количество беспилотных аппаратов - наземных, воздушных, морских.

"Мировой ОПК движется в сторону всего беспилотного. Это одна из основных тенденций... Соответственно, наибольшую актуальность видим в вопросах управления этими беспилотниками, в том числе технологиях управления "роями" дронов и, безусловно, противодействия этим системам. Вторая тенденция является следствием первой - очень быстро увеличивается количество производителей вооружения и боеприпасов для дронов. И Украина в этом процессе на передовой", - пояснил он.

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Гончаров заявил, что если на стендах некоторых производителей - красивые концепты, красивые, но не очень работающие в реальной жизни модели, то на украинских стендах - все то, что прошло проверку на поле боя, насыщенном средствами РЭБ.

"Мы задаем темп в этом тренде. На нашем стенде представлены сразу производители беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных платформ, амуниции и боеприпасов для беспилотных платформ. В частности, это компании "Украинская бронетехника" со своим новым наземным роботизированным комплексом Protector, который уже кодифицирован и допущен к эксплуатации Министерством обороны Украины, "Атлон-Авиа" и "Юпитер-Дрон" - производители БПЛА, "Квертус" и "Парасоль" - производители средств РЭБ и РЭР, а также UBM и Defence Solutions - производители боеприпасов для БПЛА", - отметил он.

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На виставці все чудесно.
А касапи з реактивними шахедами відстають.
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01.08.2025 09:57 Ответить
Судячи по кількості атак і кількістю безпілотників парашею по Украіні і навпаки, Украіною по параші, ми на передовій в глубокій задниці.
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01.08.2025 10:00 Ответить
"...довольні хами, ситі в них *****..."©
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01.08.2025 10:04 Ответить
За липень 2025 року рашисти запустили по Україні на 1378% «шахедів» та дронів-імітаторів більше, ніж за липень минулого року, - OSINT

Ситуація виглядає ще більш сумно, якщо взяти в розрахунок той факт, що лише за цей місяць ворог випустив приблизно стільки ж дронів, скільки за весь період з січня по жовтень 2024 року. (с)
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01.08.2025 10:06 Ответить
Точно Україна задає темп?

Бо вночі 31.07.2025 складалося зовсім інше враження.
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01.08.2025 10:13 Ответить
про то какой ценой "Украина задает темп в этом тренде " - умолчал?
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01.08.2025 10:18 Ответить
Україна задає темп? Це побажання? Бо вчтора кацапеи знищували будинки в Києві реактивними дронами, а в нас самий реактивний по цей день тільки марафон.
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01.08.2025 10:24 Ответить
Только есть проблемка. Гребаный Китай. Украинцы толкают идею и даже ставят в производство а кацапы в кооперации с китайцами ставят это на поток и украинцев же этим бьют. Они явно координируют свои разработки.
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01.08.2025 10:26 Ответить
Україна гарно вигадує нові технології, але от зі вчасним впровадженням їх у широке застосування є великі проблеми. Тому радіти особливо нема чому.
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01.08.2025 10:29 Ответить
 
 