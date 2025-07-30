США и Украина готовят мегасоглашение. Штаты будут покупать украинские дроны, - Стефанчук. ВИДЕО

Индустрия дронов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готовит масштабное оборонное соглашение с Соединенными Штатами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Рада, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем новый "mega deal" (мега соглашение. - ред.) с Соединенными Штатами Америки. Это когда украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее вооружение от США. Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам", - рассказал Стефанчук.

Спикер парламента также напомнил о датской и чешской модели, которые финансируют и поставляют оборудование для Сил обороны Украины.

Ранее президент Зеленский заявил, что США будут покупать украинские беспилотники. Соответствующее соглашение - на 10-30 млрд долларов - должны подготовить секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МОУ Денис Шмыгаль и советники по стратегическим вопросам Александр Камышин.

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