США и Украина готовят мегасоглашение. Штаты будут покупать украинские дроны, - Стефанчук. ВИДЕО
Индустрия дронов
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готовит масштабное оборонное соглашение с Соединенными Штатами.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Рада, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем новый "mega deal" (мега соглашение. - ред.) с Соединенными Штатами Америки. Это когда украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее вооружение от США. Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам", - рассказал Стефанчук.
Спикер парламента также напомнил о датской и чешской модели, которые финансируют и поставляют оборудование для Сил обороны Украины.
Ранее президент Зеленский заявил, что США будут покупать украинские беспилотники. Соответствующее соглашение - на 10-30 млрд долларов - должны подготовить секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МОУ Денис Шмыгаль и советники по стратегическим вопросам Александр Камышин.
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Вони один дрон куплять - розберуть і будуть копіювати.
Вон як кітаези чертежи крадуть . А тут готовий дрон морський.
СТЕФАНЧУКА ПРИДУРКА ЗА ГРАТИ ✔️✔️✔️
а тут ви з безкоштовною роздачею не Ваших розробок
потужна мегаугода від зеленого дегенерата мародера коливана!
коливан, тобі завтра голосувати незалежність набу та сап.
а, після завтра йти під суд з повною конфіскацією.
ти готовий?
Але очевидно , мова в першу чергу про - морські дрони . У їх розробці Україна і дійсно лідирує .
Від 4000$ вчителям до мільярд дерев...
Черговий 3,14здьож зелених хапуг!
Хіба що мігрантів ганяти на кордоні.Через пару років,як не раніше, вони застаріють і що, потім,нам назад продадуть?
стефанчука у відставку ‼️‼️‼️
А ТУТ , ЦУКА стефанчук хоче віддати готове ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЕ НОУ ХАУ У СВІТ
США ДО СИХ ПІР НИКОМУ РЕЦЕПТА КОКА КОЛИ НЕ ДАЛИ