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США и Украина готовят мегасоглашение. Штаты будут покупать украинские дроны, - Стефанчук. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украина и США готовят соглашение Стефанчук рассказал подробности

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готовит масштабное оборонное соглашение с Соединенными Штатами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Рада, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем новый "mega deal" (мега соглашение. - ред.) с Соединенными Штатами Америки. Это когда украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее вооружение от США. Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира. Потому что у нас есть уникальный опыт, уникальные технологии, уникальные продукты безопасности, которые мы можем предложить нашим партнерам", - рассказал Стефанчук.

Спикер парламента также напомнил о датской и чешской модели, которые финансируют и поставляют оборудование для Сил обороны Украины.

Ранее президент Зеленский заявил, что США будут покупать украинские беспилотники. Соответствующее соглашение - на 10-30 млрд долларов - должны подготовить секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МОУ Денис Шмыгаль и советники по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Также читайте: Рада 31 июля рассмотрит изменения в госбюджет по увеличению финансирования ВСУ, - Стефанчук

Автор: 

соглашение (1366) США (27596) Стефанчук Руслан (674)


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Топ комментарии
+23
А ЗСУ дронів вистачає ?
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30.07.2025 11:14 Ответить
+13
Вже ж Зеля продавав - ти опіздав
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30.07.2025 11:13 Ответить
+13
Питання не в ціні, а питиання в тому, чи забезпечила влада ЗСУ дронами.
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30.07.2025 11:51 Ответить
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Вже ж Зеля продавав - ти опіздав
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30.07.2025 11:13 Ответить
Мо' запіздИв, чи швидше запІздив?
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30.07.2025 11:28 Ответить
Два в одному
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30.07.2025 11:33 Ответить
Мо о.ездол не ******* , а зап.здел(cя)?
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30.07.2025 12:03 Ответить
Ну те що США купить дрони та особливо програми до них, я не сумніваюсь. Я сумніваюсь, чи не отримаємо ми взамін такий звичний для нас собачій хер?
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30.07.2025 11:14 Ответить
А ЗСУ дронів вистачає ?
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30.07.2025 11:14 Ответить
Ціна для ЗСУ та ціна для США - не одне і те ж. Далі додумайте, якщо є чим.
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30.07.2025 11:31 Ответить
Питання не в ціні, а питиання в тому, чи забезпечила влада ЗСУ дронами.
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30.07.2025 11:51 Ответить
Питання якраз в ціні, вірніше, в грошах. Схоже, вам цього не зрозуміти.
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30.07.2025 11:54 Ответить
Так, мені цього не зрозуміти, бо питання не в грошах, а житті військових і втрачених територіях, відбиття яких прийдеться покласти мільйони життів... але про що і кому я пишу, життя чужі, а гроші дуже ********** корупціонери Зелі - гезнікови, шефіри, міндічі..., а де вони на фронті?
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30.07.2025 12:04 Ответить
Бг-ггг. ви чогось не договорили, тiпо , в той час, як главзеб - бiлий та пухнастий? ХЕХ...
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30.07.2025 12:22 Ответить
Питання в грошах - саме собою, а ще й пiдлизнути рудому, щоби той наварив, бо , bubochka опростоволосиLAся перед ним без козирiв Це як ото яйця по 17 - в армiю, та по 2.5 грн всим iншим. P.S. Амери вже призвичаiлися до нашоi корупцii. Нам видiлили до 300 млрд, надiслали бiля 80. Решта зависла в оборудках в серединi Штатiв i Васька не чешись.
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30.07.2025 12:20 Ответить
СТЕФАНЧУКА ЗА ГРАТИ. Залужний казав що ніззя продавати українські НОУ ХАУ.
Вони один дрон куплять - розберуть і будуть копіювати.
Вон як кітаези чертежи крадуть . А тут готовий дрон морський.

СТЕФАНЧУКА ПРИДУРКА ЗА ГРАТИ ✔️✔️✔️
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30.07.2025 13:14 Ответить
Вчора ховали військового. Побратими кажуть---загинув бо закінчилися снаряди.
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30.07.2025 12:23 Ответить
Жах
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30.07.2025 13:04 Ответить
Наші виробничи потужності завантажені на 40 відсотків, про це вже давно казали - якшо держава не може викупити все то хай дозволять продавати за кордон.
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30.07.2025 12:30 Ответить
Ніззя бути таким наївним - Е секретні технологичні рішення.

а тут ви з безкоштовною роздачею не Ваших розробок
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30.07.2025 13:30 Ответить
якась коломойскіна компашка у сша, буде купувати у гнилої компашки міндіча в україні?
потужна мегаугода від зеленого дегенерата мародера коливана!
коливан, тобі завтра голосувати незалежність набу та сап.
а, після завтра йти під суд з повною конфіскацією.
ти готовий?
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30.07.2025 11:14 Ответить
якась коломойскіна компашка у сша, буде купувати у гнилої компашки міндіча в україні? ... та перепродувати через китайську прокладку з перебитими лейбами , знамо куди.
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30.07.2025 12:25 Ответить
Є гарна українська приказка: не кажи "Гоп", поки не перескочиш.
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30.07.2025 11:14 Ответить
А коли перескочиш - подивись, куди ускочив
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30.07.2025 11:23 Ответить
а цього дебіла вони купити не хочуть?
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30.07.2025 11:14 Ответить
Його вже інші купили і танцюють
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30.07.2025 11:59 Ответить
ОФУЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ
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30.07.2025 11:15 Ответить
***, Покровськ губемо!!! В вони дрони продають!!!!! Це з тих 3млн. дронів піздиШмигаля?! Чи 6млн. умерова?!
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30.07.2025 11:16 Ответить
Как уже надоели однообразные новости про этих Мега специалистов во всех направлениях, со своими Мега "достижениями", не меньше, чем ******* соловьев со своими ядреными бонбами по всем и вся!
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30.07.2025 11:17 Ответить
Вже була мегаугода з корисними копалинами....
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30.07.2025 11:18 Ответить
скоро й з мільярду дерев почнуть виділяти на продаж
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30.07.2025 11:19 Ответить
Намічається МегаДерибан зелених.
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30.07.2025 11:19 Ответить
Такі дрони які виробляє держава - вони не купуватимуть . Зі слів наших військових , те що постачає держава в підрозділи - лайно , а не дрони . Їх доводиться перелаштовувати , перепрошивати і все інше . Тому наприклад Мадяр і каже що його підрозділ давно відмовився від державних дронів .
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30.07.2025 11:19 Ответить
Заваліть хтось ***** цьому *******.
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30.07.2025 11:20 Ответить
А США з ким-то воюють? Нахіба їм накупляти дронів і складувати їх? Аккумулятори дронів, гадаю, не дуже ******* довгострокове зберігання на складах. Через 2-3 роки з того мотлоху половина взагалі не взлетить.
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30.07.2025 11:23 Ответить
Нахіба США наші безпілотники, якщо в них є ********* озброєння, які вони нам продають?
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30.07.2025 11:23 Ответить
Як не дивно але у США підтверджують можливість закупівлі дронів .
Але очевидно , мова в першу чергу про - морські дрони . У їх розробці Україна і дійсно лідирує .
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30.07.2025 11:30 Ответить
Щоб продавати в інші краіни в декілька раз дорожче. В договорі вкажуть, що зможуть без погодження з Украіною.
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30.07.2025 11:30 Ответить
Всі Дрони в США! УРА!!! "Хочпаржом" наканєц прішло!!!
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30.07.2025 11:25 Ответить
А при чому Стефанчук до оборонноі угоди з США? Пхає рило щоб "примазатись до мега корита"?
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30.07.2025 11:26 Ответить
Помічник узурпатора Зе, ти краще забеспеч ЗСУ необхідною кількістю длронів і повідрубуйте руки міндічам, які вже вкрали десятки мільярдів на виробництві дронів, бо тільки кіношники-друзяки Зелі мають доступ до бюджетних і міжнародних грошей, які виділені на виготовлення дронів. А ще, новина така собі, ще жодного дрону США не купили, а свинарчук Зелі вже розтіліпав на весь світ своїм брехливим язиком.
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30.07.2025 11:28 Ответить
Якщо виготовлено анонсовані 10 мільйонів дронів то чому би і не продати, нам стільки не потрібно....
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30.07.2025 11:31 Ответить
Ми вже бачили ваші "мегаугоди" !
Від 4000$ вчителям до мільярд дерев...
Черговий 3,14здьож зелених хапуг!
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30.07.2025 11:31 Ответить
Ну і де амери будуть їх застосовувати?
Хіба що мігрантів ганяти на кордоні.Через пару років,як не раніше, вони застаріють і що, потім,нам назад продадуть?
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30.07.2025 11:38 Ответить
у зелених все на продаж...пофуй що дронів самим не вистачає та ворог вже на Дніпропетровщині
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30.07.2025 11:50 Ответить
Трамп обещал через 50 дней подписать?
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30.07.2025 11:52 Ответить
Каже, що й 10 днiв хоче скасувати. Крiпимся та мужаемо... тре якось лихолiття шлеперiв пережити. Як не зэк нiякий, то нарiк, чи й деменцiйник. Але ж бо, кожен тупий , та ще тупiший.
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30.07.2025 12:09 Ответить
А до чого тут Стефанчук? Обісра-ись із законом про НАБУ, тепер лізуть піаритись із кожної праски наввипередки.
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30.07.2025 11:53 Ответить
Схема буде така: ми продаємо дрони в Штати, потім Штати їх продають ЄС, але вже в 3 рази дорожче, а ЄС постачає їх нам, але вже безкоштовно
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30.07.2025 12:06 Ответить
гарно наша влада заробляє на війні. тобто дроні ЗСУ вже не потрібні?
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30.07.2025 12:13 Ответить
яке твоє свиняччє діло? як це стосується твоїх службових обов'язків? навіщр язиком воландати?
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30.07.2025 12:18 Ответить
Тепер у хрипатого буде відмазка, чому не має дронів у ЗСУ,американці скупили!
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30.07.2025 12:25 Ответить
Пес Дюк
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30.07.2025 12:26 Ответить
ти, ****, закон про САП і НАБУ вже проголосував? повернув їхню незалежність? Вже з дрони взявся?
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30.07.2025 12:44 Ответить
Як ці зе-дебіли вже дістали!!!!!
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30.07.2025 12:46 Ответить
Які? Ви за 4 роки навіть шахед не скопіювали. що ви можете Штатам (!) запропонувати, супутник Притули? на найновіше озброєння США у вас бабла не вистачить, бо крадете забагато. *******.
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30.07.2025 12:57 Ответить
Взагалі то у України СТРАТЕГИЧНИЙ ПАРТНЕР БРИТАНІЯ. Угода на 100 років.
стефанчука у відставку ‼️‼️‼️
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30.07.2025 13:09 Ответить
Блін, у Братиславі на крупнейшому заводі Фольсваген ТЕЛЕФОНИ ЗАКЛІЮЮТЬ ПРИ ВХОДІ У ЦЕХ
А ТУТ , ЦУКА стефанчук хоче віддати готове ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЕ НОУ ХАУ У СВІТ
США ДО СИХ ПІР НИКОМУ РЕЦЕПТА КОКА КОЛИ НЕ ДАЛИ
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30.07.2025 13:17 Ответить
Ну тобто дрони, які виробляє "держава", підуть на продаж в США (а в чий карман гроші?), а для військових хай і далі волонтери за свої збирають?
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30.07.2025 13:29 Ответить
А цей хряк тут до чого ???
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30.07.2025 13:38 Ответить
Чергова локшина! Чого ж наші збирають на дрони, бо все мега... Мерзота!
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30.07.2025 14:07 Ответить
Що там з НАБУ і щаписами з гнуснявим нарколигою
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30.07.2025 14:24 Ответить
 
 