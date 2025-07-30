Рада 31 июля рассмотрит изменения в госбюджет по увеличению финансирования ВСУ, - Стефанчук
ВР 31 июля 2025 года должна рассмотреть изменения в проект госбюджета на текущий год, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил Украины.
Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Мы-Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что депутаты будут рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год в тот же день, когда будет рассматриваться президентский законопроект по усилению эффективности НАБУ и САП.
Стефанчук отметил, что украинские военные и ВСУ должны чувствовать финансовую и социальную поддержку государства и подчеркнул, что Верховная Рада ожидает внесения от нового правительства проекта бюджета на 2026 год.
Он заявил, что "мы будем делать все для того, чтобы прошла нормальная дискуссия в украинском парламенте".
"Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и на приближение устойчивого и справедливого мира", - подчеркнул Стефанчук.
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На жаль чітко говорю- НАЗИВАЛИСЬ!
Ви депутати олігархів та коррупціонерів.
а де закон про САБ і НАБУ?
вже добре підмалювали його за стільки часу? - ******
1,5 ярда баксів МВФ вже просрали через атаку на антикорів.