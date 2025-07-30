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Новости
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Рада 31 июля рассмотрит изменения в госбюджет по увеличению финансирования ВСУ, - Стефанчук

обеспечение военных

ВР 31 июля 2025 года должна рассмотреть изменения в проект госбюджета на текущий год, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил Украины.

Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Мы-Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что депутаты будут рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год в тот же день, когда будет рассматриваться президентский законопроект по усилению эффективности НАБУ и САП.

Стефанчук отметил, что украинские военные и ВСУ должны чувствовать финансовую и социальную поддержку государства и подчеркнул, что Верховная Рада ожидает внесения от нового правительства проекта бюджета на 2026 год.

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Он заявил, что "мы будем делать все для того, чтобы прошла нормальная дискуссия в украинском парламенте".

"Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и на приближение устойчивого и справедливого мира", - подчеркнул Стефанчук.

Автор: 

ВР (29363) выплаты (672) финансирование (1823) военнослужащие (6233) ВСУ (6798) Стефанчук Руслан (671)


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Будуть петляти і брехати в турборежимі
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30.07.2025 08:08 Ответить
Ви б краще Стефанчук не гаслами, а ділом показували кого захищаєте, Ви здається називались Народні Депутати.
На жаль чітко говорю- НАЗИВАЛИСЬ!
Ви депутати олігархів та коррупціонерів.
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30.07.2025 08:15 Ответить
Він пикою і показує кого обжирає.
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30.07.2025 08:51 Ответить
Сказал хряк плативший из бюджета грошики собственной теще за аренду ее квартирки и недавно повысивший себе и без того огромную зарплату.
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30.07.2025 08:20 Ответить
розглянути це не прийняти,

а де закон про САБ і НАБУ?

вже добре підмалювали його за стільки часу? - ******
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30.07.2025 08:25 Ответить
Що, мрії зеленського про капітуляцію до вересня знову не здійснилися?
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30.07.2025 08:38 Ответить
А ефективність фінансування коли плануєте збільшити?
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30.07.2025 08:41 Ответить
А гроші у шухляді самі з'являться.

1,5 ярда баксів МВФ вже просрали через атаку на антикорів.
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30.07.2025 09:09 Ответить
 
 