Рада 31 липня розгляне зміни у держбюджет щодо збільшення фінансування ЗСУ, - Стефанчук

ВР 31 липня 2025 року має розглянути зміни до проєкту держбюджету на поточний рік, щоб збільшити фінансування Збройних сил України.

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що депутати будуть розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік у той же день, коли розглядатиметься президентський законопроєкт щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

Стефанчук зазначив, що українські військові та ЗСУ мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави і наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.

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Він заявив, що "ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту".

"Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру", - підкреслив Стефанчук.