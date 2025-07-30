УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10585 відвідувачів онлайн
Новини
917 14

Рада 31 липня розгляне зміни у держбюджет щодо збільшення фінансування ЗСУ, - Стефанчук

забезпечення військових

ВР 31 липня 2025 року має розглянути зміни до проєкту держбюджету на поточний рік, щоб збільшити фінансування Збройних сил України.

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що депутати будуть розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік у той же день, коли розглядатиметься президентський законопроєкт щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

Стефанчук зазначив, що українські військові та ЗСУ мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави і наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.

Також читайте: Зеленський проситиме ЄС профінансувати підвищення зарплат для українських військових, – Bloomberg

Він заявив, що "ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту".

"Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру", - підкреслив Стефанчук.

Автор: 

ВР (15147) виплати (1088) фінансування (3206) військовослужбовці (4863) ЗСУ (7788) Стефанчук Руслан (773)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Будуть петляти і брехати в турборежимі
показати весь коментар
30.07.2025 08:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будуть петляти і брехати в турборежимі
показати весь коментар
30.07.2025 08:08 Відповісти
Ви б краще Стефанчук не гаслами, а ділом показували кого захищаєте, Ви здається називались Народні Депутати.
На жаль чітко говорю- НАЗИВАЛИСЬ!
Ви депутати олігархів та коррупціонерів.
показати весь коментар
30.07.2025 08:15 Відповісти
Він пикою і показує кого обжирає.
показати весь коментар
30.07.2025 08:51 Відповісти
Сказал хряк плативший из бюджета грошики собственной теще за аренду ее квартирки и недавно повысивший себе и без того огромную зарплату.
показати весь коментар
30.07.2025 08:20 Відповісти
розглянути це не прийняти,

а де закон про САБ і НАБУ?

вже добре підмалювали його за стільки часу? - ******
показати весь коментар
30.07.2025 08:25 Відповісти
Що, мрії зеленського про капітуляцію до вересня знову не здійснилися?
показати весь коментар
30.07.2025 08:38 Відповісти
А ефективність фінансування коли плануєте збільшити?
показати весь коментар
30.07.2025 08:41 Відповісти
А гроші у шухляді самі з'являться.

1,5 ярда баксів МВФ вже просрали через атаку на антикорів.
показати весь коментар
30.07.2025 09:09 Відповісти
вся царськая рать кинулася на захист зе!скомороха!!!
як засирають мозок посполитим.
десь "знайшли" гроші для військових?
гроші, то звісно добре, але пізно підлизувати сраку армії! кожен на нулі, має чітке уявлення про стан справ.
а, да!
і що там з набу сап?
ой, як не хочеться рити собі могилу!
егеш....
показати весь коментар
30.07.2025 09:13 Відповісти
Напечатают денег и будут платить, а за все сдерут с народа через инфляцию и девальвацию!🙄
показати весь коментар
30.07.2025 09:13 Відповісти
Власть покупает лояльность военных, оно логично, если мусара получают по 50т.грн.!!! Это забор против народа!
показати весь коментар
30.07.2025 09:28 Відповісти
 
 