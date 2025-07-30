Рада 31 липня розгляне зміни у держбюджет щодо збільшення фінансування ЗСУ, - Стефанчук
ВР 31 липня 2025 року має розглянути зміни до проєкту держбюджету на поточний рік, щоб збільшити фінансування Збройних сил України.
Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що депутати будуть розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік у той же день, коли розглядатиметься президентський законопроєкт щодо посилення ефективності НАБУ та САП.
Стефанчук зазначив, що українські військові та ЗСУ мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави і наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.
Він заявив, що "ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту".
"Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру", - підкреслив Стефанчук.
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На жаль чітко говорю- НАЗИВАЛИСЬ!
Ви депутати олігархів та коррупціонерів.
а де закон про САБ і НАБУ?
вже добре підмалювали його за стільки часу? - ******
1,5 ярда баксів МВФ вже просрали через атаку на антикорів.
як засирають мозок посполитим.
десь "знайшли" гроші для військових?
гроші, то звісно добре, але пізно підлизувати сраку армії! кожен на нулі, має чітке уявлення про стан справ.
а, да!
і що там з набу сап?
ой, як не хочеться рити собі могилу!
егеш....