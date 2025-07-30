США та Україна готують мегаугоду. Штати купуватимуть українські дрони, - Стефанчук. ВIДЕО

Індустрія дронів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що України готує масштабну оборонну угоду зі Сполученими Штатами.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо новий "mega deal" (мега угоду. - ред.) зі Сполученими Штатами Америки. Це коли українські дрони будуть продаватися у США, а Україна купуватиме найновіше озброєння від США. Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам", - розповів Стефанчук.

Спікер парламенту також нагадав про данську та чеську моделі, які фінансують та постачають обладнання для Сил оборони України.

Раніше президент Зеленський заявив, що США купуватимуть українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін.

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