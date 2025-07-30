США та Україна готують мегаугоду. Штати купуватимуть українські дрони, - Стефанчук. ВIДЕО
Індустрія дронів
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що України готує масштабну оборонну угоду зі Сполученими Штатами.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо новий "mega deal" (мега угоду. - ред.) зі Сполученими Штатами Америки. Це коли українські дрони будуть продаватися у США, а Україна купуватиме найновіше озброєння від США. Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам", - розповів Стефанчук.
Спікер парламенту також нагадав про данську та чеську моделі, які фінансують та постачають обладнання для Сил оборони України.
Раніше президент Зеленський заявив, що США купуватимуть українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін.
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Вони один дрон куплять - розберуть і будуть копіювати.
Вон як кітаези чертежи крадуть . А тут готовий дрон морський.
СТЕФАНЧУКА ПРИДУРКА ЗА ГРАТИ ✔️✔️✔️
а тут ви з безкоштовною роздачею не Ваших розробок
потужна мегаугода від зеленого дегенерата мародера коливана!
коливан, тобі завтра голосувати незалежність набу та сап.
а, після завтра йти під суд з повною конфіскацією.
ти готовий?
Але очевидно , мова в першу чергу про - морські дрони . У їх розробці Україна і дійсно лідирує .
Від 4000$ вчителям до мільярд дерев...
Черговий 3,14здьож зелених хапуг!
Хіба що мігрантів ганяти на кордоні.Через пару років,як не раніше, вони застаріють і що, потім,нам назад продадуть?
стефанчука у відставку ‼️‼️‼️
А ТУТ , ЦУКА стефанчук хоче віддати готове ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЕ НОУ ХАУ У СВІТ
США ДО СИХ ПІР НИКОМУ РЕЦЕПТА КОКА КОЛИ НЕ ДАЛИ