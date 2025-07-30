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США та Україна готують мегаугоду. Штати купуватимуть українські дрони, - Стефанчук. ВIДЕО

Індустрія дронів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що України готує масштабну оборонну угоду зі Сполученими Штатами.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Рада, передає Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо новий "mega deal" (мега угоду. - ред.) зі Сполученими Штатами Америки. Це коли українські дрони будуть продаватися у США, а Україна купуватиме найновіше озброєння від США. Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам", - розповів Стефанчук.

Спікер парламенту також нагадав про данську та чеську моделі, які фінансують та постачають обладнання для Сил оборони України.

Раніше президент Зеленський заявив, що США купуватимуть українські безпілотники. Відповідну угоду - на 10-30 млрд доларів - повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник МОУ Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Також читайте: Рада 31 липня розгляне зміни у держбюджет щодо збільшення фінансування ЗСУ, - Стефанчук

Автор: 

угода (699) США (23916) Стефанчук Руслан (773)


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Топ коментарі
+22
А ЗСУ дронів вистачає ?
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30.07.2025 11:14 Відповісти
+13
Вже ж Зеля продавав - ти опіздав
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30.07.2025 11:13 Відповісти
+12
Питання не в ціні, а питиання в тому, чи забезпечила влада ЗСУ дронами.
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30.07.2025 11:51 Відповісти
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Вже ж Зеля продавав - ти опіздав
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30.07.2025 11:13 Відповісти
Мо' запіздИв, чи швидше запІздив?
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30.07.2025 11:28 Відповісти
Два в одному
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30.07.2025 11:33 Відповісти
Мо о.ездол не ******* , а зап.здел(cя)?
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30.07.2025 12:03 Відповісти
Ну те що США купить дрони та особливо програми до них, я не сумніваюсь. Я сумніваюсь, чи не отримаємо ми взамін такий звичний для нас собачій хер?
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30.07.2025 11:14 Відповісти
А ЗСУ дронів вистачає ?
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30.07.2025 11:14 Відповісти
Ціна для ЗСУ та ціна для США - не одне і те ж. Далі додумайте, якщо є чим.
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30.07.2025 11:31 Відповісти
Питання не в ціні, а питиання в тому, чи забезпечила влада ЗСУ дронами.
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30.07.2025 11:51 Відповісти
Питання якраз в ціні, вірніше, в грошах. Схоже, вам цього не зрозуміти.
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30.07.2025 11:54 Відповісти
Так, мені цього не зрозуміти, бо питання не в грошах, а житті військових і втрачених територіях, відбиття яких прийдеться покласти мільйони життів... але про що і кому я пишу, життя чужі, а гроші дуже ********** корупціонери Зелі - гезнікови, шефіри, міндічі..., а де вони на фронті?
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30.07.2025 12:04 Відповісти
Бг-ггг. ви чогось не договорили, тiпо , в той час, як главзеб - бiлий та пухнастий? ХЕХ...
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30.07.2025 12:22 Відповісти
Питання в грошах - саме собою, а ще й пiдлизнути рудому, щоби той наварив, бо , bubochka опростоволосиLAся перед ним без козирiв Це як ото яйця по 17 - в армiю, та по 2.5 грн всим iншим. P.S. Амери вже призвичаiлися до нашоi корупцii. Нам видiлили до 300 млрд, надiслали бiля 80. Решта зависла в оборудках в серединi Штатiв i Васька не чешись.
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30.07.2025 12:20 Відповісти
СТЕФАНЧУКА ЗА ГРАТИ. Залужний казав що ніззя продавати українські НОУ ХАУ.
Вони один дрон куплять - розберуть і будуть копіювати.
Вон як кітаези чертежи крадуть . А тут готовий дрон морський.

СТЕФАНЧУКА ПРИДУРКА ЗА ГРАТИ ✔️✔️✔️
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30.07.2025 13:14 Відповісти
Вчора ховали військового. Побратими кажуть---загинув бо закінчилися снаряди.
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30.07.2025 12:23 Відповісти
Жах
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30.07.2025 13:04 Відповісти
Наші виробничи потужності завантажені на 40 відсотків, про це вже давно казали - якшо держава не може викупити все то хай дозволять продавати за кордон.
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30.07.2025 12:30 Відповісти
Ніззя бути таким наївним - Е секретні технологичні рішення.

а тут ви з безкоштовною роздачею не Ваших розробок
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30.07.2025 13:30 Відповісти
якась коломойскіна компашка у сша, буде купувати у гнилої компашки міндіча в україні?
потужна мегаугода від зеленого дегенерата мародера коливана!
коливан, тобі завтра голосувати незалежність набу та сап.
а, після завтра йти під суд з повною конфіскацією.
ти готовий?
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30.07.2025 11:14 Відповісти
якась коломойскіна компашка у сша, буде купувати у гнилої компашки міндіча в україні? ... та перепродувати через китайську прокладку з перебитими лейбами , знамо куди.
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30.07.2025 12:25 Відповісти
Є гарна українська приказка: не кажи "Гоп", поки не перескочиш.
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30.07.2025 11:14 Відповісти
А коли перескочиш - подивись, куди ускочив
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30.07.2025 11:23 Відповісти
а цього дебіла вони купити не хочуть?
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30.07.2025 11:14 Відповісти
Його вже інші купили і танцюють
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30.07.2025 11:59 Відповісти
ОФУЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ
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30.07.2025 11:15 Відповісти
***, Покровськ губемо!!! В вони дрони продають!!!!! Це з тих 3млн. дронів піздиШмигаля?! Чи 6млн. умерова?!
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30.07.2025 11:16 Відповісти
Как уже надоели однообразные новости про этих Мега специалистов во всех направлениях, со своими Мега "достижениями", не меньше, чем ******* соловьев со своими ядреными бонбами по всем и вся!
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30.07.2025 11:17 Відповісти
Вже була мегаугода з корисними копалинами....
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30.07.2025 11:18 Відповісти
скоро й з мільярду дерев почнуть виділяти на продаж
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30.07.2025 11:19 Відповісти
Намічається МегаДерибан зелених.
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30.07.2025 11:19 Відповісти
Такі дрони які виробляє держава - вони не купуватимуть . Зі слів наших військових , те що постачає держава в підрозділи - лайно , а не дрони . Їх доводиться перелаштовувати , перепрошивати і все інше . Тому наприклад Мадяр і каже що його підрозділ давно відмовився від державних дронів .
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30.07.2025 11:19 Відповісти
Заваліть хтось ***** цьому *******.
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30.07.2025 11:20 Відповісти
А США з ким-то воюють? Нахіба їм накупляти дронів і складувати їх? Аккумулятори дронів, гадаю, не дуже ******* довгострокове зберігання на складах. Через 2-3 роки з того мотлоху половина взагалі не взлетить.
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30.07.2025 11:23 Відповісти
Нахіба США наші безпілотники, якщо в них є ********* озброєння, які вони нам продають?
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30.07.2025 11:23 Відповісти
Як не дивно але у США підтверджують можливість закупівлі дронів .
Але очевидно , мова в першу чергу про - морські дрони . У їх розробці Україна і дійсно лідирує .
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30.07.2025 11:30 Відповісти
Щоб продавати в інші краіни в декілька раз дорожче. В договорі вкажуть, що зможуть без погодження з Украіною.
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30.07.2025 11:30 Відповісти
Всі Дрони в США! УРА!!! "Хочпаржом" наканєц прішло!!!
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30.07.2025 11:25 Відповісти
А при чому Стефанчук до оборонноі угоди з США? Пхає рило щоб "примазатись до мега корита"?
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30.07.2025 11:26 Відповісти
Помічник узурпатора Зе, ти краще забеспеч ЗСУ необхідною кількістю длронів і повідрубуйте руки міндічам, які вже вкрали десятки мільярдів на виробництві дронів, бо тільки кіношники-друзяки Зелі мають доступ до бюджетних і міжнародних грошей, які виділені на виготовлення дронів. А ще, новина така собі, ще жодного дрону США не купили, а свинарчук Зелі вже розтіліпав на весь світ своїм брехливим язиком.
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30.07.2025 11:28 Відповісти
Якщо виготовлено анонсовані 10 мільйонів дронів то чому би і не продати, нам стільки не потрібно....
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30.07.2025 11:31 Відповісти
Ми вже бачили ваші "мегаугоди" !
Від 4000$ вчителям до мільярд дерев...
Черговий 3,14здьож зелених хапуг!
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30.07.2025 11:31 Відповісти
Ну і де амери будуть їх застосовувати?
Хіба що мігрантів ганяти на кордоні.Через пару років,як не раніше, вони застаріють і що, потім,нам назад продадуть?
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30.07.2025 11:38 Відповісти
у зелених все на продаж...пофуй що дронів самим не вистачає та ворог вже на Дніпропетровщині
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30.07.2025 11:50 Відповісти
Трамп обещал через 50 дней подписать?
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30.07.2025 11:52 Відповісти
Каже, що й 10 днiв хоче скасувати. Крiпимся та мужаемо... тре якось лихолiття шлеперiв пережити. Як не зэк нiякий, то нарiк, чи й деменцiйник. Але ж бо, кожен тупий , та ще тупiший.
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30.07.2025 12:09 Відповісти
А до чого тут Стефанчук? Обісра-ись із законом про НАБУ, тепер лізуть піаритись із кожної праски наввипередки.
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30.07.2025 11:53 Відповісти
Схема буде така: ми продаємо дрони в Штати, потім Штати їх продають ЄС, але вже в 3 рази дорожче, а ЄС постачає їх нам, але вже безкоштовно
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30.07.2025 12:06 Відповісти
гарно наша влада заробляє на війні. тобто дроні ЗСУ вже не потрібні?
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30.07.2025 12:13 Відповісти
яке твоє свиняччє діло? як це стосується твоїх службових обов'язків? навіщр язиком воландати?
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30.07.2025 12:18 Відповісти
Тепер у хрипатого буде відмазка, чому не має дронів у ЗСУ,американці скупили!
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30.07.2025 12:25 Відповісти
Пес Дюк
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30.07.2025 12:26 Відповісти
ти, ****, закон про САП і НАБУ вже проголосував? повернув їхню незалежність? Вже з дрони взявся?
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30.07.2025 12:44 Відповісти
Як ці зе-дебіли вже дістали!!!!!
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30.07.2025 12:46 Відповісти
Які? Ви за 4 роки навіть шахед не скопіювали. що ви можете Штатам (!) запропонувати, супутник Притули? на найновіше озброєння США у вас бабла не вистачить, бо крадете забагато. *******.
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30.07.2025 12:57 Відповісти
Взагалі то у України СТРАТЕГИЧНИЙ ПАРТНЕР БРИТАНІЯ. Угода на 100 років.
стефанчука у відставку ‼️‼️‼️
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30.07.2025 13:09 Відповісти
Блін, у Братиславі на крупнейшому заводі Фольсваген ТЕЛЕФОНИ ЗАКЛІЮЮТЬ ПРИ ВХОДІ У ЦЕХ
А ТУТ , ЦУКА стефанчук хоче віддати готове ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЕ НОУ ХАУ У СВІТ
США ДО СИХ ПІР НИКОМУ РЕЦЕПТА КОКА КОЛИ НЕ ДАЛИ
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30.07.2025 13:17 Відповісти
Ну тобто дрони, які виробляє "держава", підуть на продаж в США (а в чий карман гроші?), а для військових хай і далі волонтери за свої збирають?
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30.07.2025 13:29 Відповісти
 
 