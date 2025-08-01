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Новини Індустрія дронів
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Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Україна задає темп у цьому тренді, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

Індустрія дронів

Українські дрони є передовими у світі Пояснення NAUDI

Україна в процесі виготовлення дронів та боєприпасів для них є на передовій.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на міжнародній виставці IDEF-2025 у Стамбулі була величезна кількість безпілотних апаратів – наземних, повітряних, морських.

"Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Це одна з основних тенденцій. ... Відповідно, найбільшу актуальність бачимо у питаннях управління цими безпілотниками, в тому числі технологіях управління "роями" дронів і, безумовно, протидії цим системам. Друга тенденція є наслідком першої – дуже швидко збільшується кількість виробників озброєння та боєприпасів для дронів. І Україна у цьому процесі на передовій", - пояснив він.

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Гончаров заявив, що тоді як на стендах деяких виробників - гарні концепти, красиві, але не дуже працюючі в реальному житті моделі, то на українських стендах – все те, що пройшло перевірку на полі бою, насиченому засобами РЕБ.

"Ми задаємо темп у цьому тренді. На нашому стенді представлені одразу виробники безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих платформ, амуніції та боєприпасів для безпілотних платформ. Зокрема, це компанії "Українська бронетехніка" зі своїм новим наземним роботизованим комплексом Protector, який уже кодифіковано та допущено до експлуатації Міністерством оборони України, "Атлон-Авіа" та "Юпітер-Дрон" – виробники БПЛА, "Квертус" та "Парасоль" – виробники засобів РЕБ та РЕР, а також UBM та Defence Solutions – виробники боєприпасів для БПЛА", - зазначив він.

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Автор: 

безпілотник (4640) дрони (5209) NAUDI (13)


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На виставці все чудесно.
А касапи з реактивними шахедами відстають.
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01.08.2025 09:57 Відповісти
Судячи по кількості атак і кількістю безпілотників парашею по Украіні і навпаки, Украіною по параші, ми на передовій в глубокій задниці.
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01.08.2025 10:00 Відповісти
"...довольні хами, ситі в них *****..."©
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01.08.2025 10:04 Відповісти
За липень 2025 року рашисти запустили по Україні на 1378% «шахедів» та дронів-імітаторів більше, ніж за липень минулого року, - OSINT

Ситуація виглядає ще більш сумно, якщо взяти в розрахунок той факт, що лише за цей місяць ворог випустив приблизно стільки ж дронів, скільки за весь період з січня по жовтень 2024 року. (с)
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01.08.2025 10:06 Відповісти
Точно Україна задає темп?

Бо вночі 31.07.2025 складалося зовсім інше враження.
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01.08.2025 10:13 Відповісти
про то какой ценой "Украина задает темп в этом тренде " - умолчал?
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01.08.2025 10:18 Відповісти
 
 