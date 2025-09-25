Искусственные ограничения экспорта оружия вредят украинским производителям, армии и экономике, — Гончаров
Индустрия дронов
Безотлагательное восстановление управляемого экспорта оружия является ключевой задачей для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров в интервью изданию DW News, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Гончарова, государство даже в условиях международной помощи не способно выкупить всю продукцию, которую украинские предприятия способны производить. "Украинский оборонно-промышленный комплекс может производить продукции на 30-35 миллиардов долларов, но из-за нехватки финансовых ресурсов государство выкупает лишь треть этого объема. Это приводит к тому, что предприятия работают не в полную силу, что увеличивает себестоимость продукции", - подчеркнул он.
Сергей Гончаров подчеркнул, что восстановление экспорта может изменить ситуацию: "В государство Украины поступит валютная выручка, предприятия заплатят больше налогов, из которых государство сможет закупить больше вооружения для ВСУ. Вот именно эту логику мы пытаемся донести до власти уже последние два года".
Также Гончаров предостерег, что задержка с принятием решений об экспорте приводит к потере конкурентных преимуществ Украины. "Чем больше времени проходит от первого применения изобретения на поле боя, тем больше стран начинают делать то же самое. Если в 2022 году увидеть на оружейной выставке FPV-дрон было значительным событием, то в 2025 году их не производят только ленивые. Таким образом мы потенциально потеряли перспективные рынки сбыта, которые могли бы работать на нас. В некоторых случаях эту нишу занимают россияне со своими продуктами, получая валюту на финансирование войны против Украины", - подытожил он.
NAUDI последовательно выступает за прозрачную и понятную систему регулирования экспорта вооружения, которая позволит одновременно удовлетворять потребности фронта и развивать промышленность, привлекать инвестиции и обеспечивать устойчивое производство необходимых решений для обороны.
Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо застави тим мародерам що від судів випускають збільшити до рівня награбованого по-спроавжньому для ОПУ, а не дорого рівня, що від ОПУ заховали корупціонери собі?
Головне, що вони не прикре виключення, з осіб в Урядовому кварталі!!
Західні партнери, знають про інших «злиденних власників» нерухомості за кордоном, на гроші з посад в Урядовому кварталі, категорії А і Б і В!!!
Грошей в Україні хватає з лихвою, «інваліди» з довідками від МСЕК ім Крупи, цьому підтвердження( і особи з нацбанку ГПУ БЕБ САП СБУ НАЗК …., це добре знають)!! Шифери з міндічем катлєтами служками, можуть це підтвердити!!
Ач и не здається, що зараз йде боротьба "врятувати рядового МІНДІЧА =вовку" . Закриють справу плівок - й піде "держава" робити справу на ПОВНИЙ РИНОК ЗБРОЇ під МІНДІЧА