Штучні обмеження експорту зброї шкодять українським виробникам, армії та економіці, - Гончаров

Індустрія дронів

виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров

Безвідкладне відновлення керованого експорту зброї є ключовим завданням для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Про це заявив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров в інтерв’ю виданню DW News, інформує Цензор.НЕТ

За словами Гончарова, держава навіть за умов міжнародної допомоги не здатна викупити всю продукцію, яку українські підприємства здатні виробляти. "Український оборонно-промисловий комплекс може виробляти продукції на 30–35 мільярдів доларів, але через брак фінансових ресурсів держава викуповує лише третину цього обсягу. Це призводить до того, що підприємства працюють не на повну силу, що збільшує собівартість продукції", — наголосив він.

Сергій Гончаров підкреслив, що відновлення експорту може змінити ситуацію: "До держави України надійде валютна виручка, підприємства сплатять більше податків, з яких держава зможе закупити більше озброєння для ЗСУ. От саме цю логіку ми намагаємось донести до влади вже останні два роки".

Також читайте: Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї, - Зеленський

Також Гончаров застеріг, що затримка з ухваленням рішень про експорт призводить до втрати конкурентних переваг України. "Чим більше часу проходить від першого застосування винаходу на полі бою, тим більше країн починають робити те саме. Якщо у 2022 році побачити на зброєвій виставці FPV-дрон було значною подією, то у 2025 році їх не виробляють тільки ледачі. Таким чином ми потенційно втратили перспективні ринки збуту, які могли б працювати на нас. У деяких випадках цю нішу займають росіяни зі своїми продуктами, отримуючи валюту на фінансування війни проти України", — підсумував він.

NAUDI послідовно виступає за прозору та зрозумілу систему регулювання експорту озброєння, яка дозволить одночасно задовольняти потреби фронту та розвивати промисловість, залучати інвестиції й забезпечувати стале виробництво найнеобхідніших рішень для оборони.

А якщо застави тим мародерам що від судів випускають збільшити до рівня награбованого по-спроавжньому для ОПУ, а не дорого рівня, що від ОПУ заховали корупціонери собі?
показати весь коментар
25.09.2025 22:29 Відповісти
Умеров з родичами, може цьому заперечити, прямо з Філадельфії!!!
Головне, що вони не прикре виключення, з осіб в Урядовому кварталі!!
Західні партнери, знають про інших «злиденних власників» нерухомості за кордоном, на гроші з посад в Урядовому кварталі, категорії А і Б і В!!!
Грошей в Україні хватає з лихвою, «інваліди» з довідками від МСЕК ім Крупи, цьому підтвердження( і особи з нацбанку ГПУ БЕБ САП СБУ НАЗК …., це добре знають)!! Шифери з міндічем катлєтами служками, можуть це підтвердити!!
показати весь коментар
25.09.2025 22:37 Відповісти
після умерова, володіння корупцією рівня В2 вже недостатньо для роботи в урядовому кварталі. обов'язковий сертифікат для прийому- володіння корупційними схемами не менше рівня С1, як розпізнавач "свій - чужий" ))
показати весь коментар
25.09.2025 22:58 Відповісти
Ач и не здається, що зараз йде боротьба "врятувати рядового МІНДІЧА =вовку" . Закриють справу плівок - й піде "держава" робити справу на ПОВНИЙ РИНОК ЗБРОЇ під МІНДІЧА
показати весь коментар
25.09.2025 22:46 Відповісти
СВИНАРЧУК-гейт просто атдихаєт у Мародерні іменем вовки та його спецслужб ім Малюка - Татарова на прикладі війна спеців за МІН ДІЧ
показати весь коментар
25.09.2025 22:48 Відповісти
Все що шкодить економіці та армії - гріє душу Боневтіка.
показати весь коментар
25.09.2025 23:04 Відповісти
як гарячий бітум Бацьки за часів ВЕЛИКОГО будівництва доріг для вторгнення ***********?
показати весь коментар
25.09.2025 23:25 Відповісти
То був не лише бітум Бацьки, а й бітум плєшивого з Московії. Автобазу в Гостомелі з цистернами і тягачами, які возили той бітум, кацапи розбомбили ще на початку війни.
показати весь коментар
25.09.2025 23:51 Відповісти
Виходячи - того, що зелень Армії тільки шкодить, то…
не вірю я в добрі наміри цієї шобли, ні в чому, ні на йоту!
показати весь коментар
25.09.2025 23:42 Відповісти
 
 