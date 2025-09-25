Штучні обмеження експорту зброї шкодять українським виробникам, армії та економіці, - Гончаров
Індустрія дронів
Безвідкладне відновлення керованого експорту зброї є ключовим завданням для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.
Про це заявив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров в інтерв’ю виданню DW News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Гончарова, держава навіть за умов міжнародної допомоги не здатна викупити всю продукцію, яку українські підприємства здатні виробляти. "Український оборонно-промисловий комплекс може виробляти продукції на 30–35 мільярдів доларів, але через брак фінансових ресурсів держава викуповує лише третину цього обсягу. Це призводить до того, що підприємства працюють не на повну силу, що збільшує собівартість продукції", — наголосив він.
Сергій Гончаров підкреслив, що відновлення експорту може змінити ситуацію: "До держави України надійде валютна виручка, підприємства сплатять більше податків, з яких держава зможе закупити більше озброєння для ЗСУ. От саме цю логіку ми намагаємось донести до влади вже останні два роки".
Також Гончаров застеріг, що затримка з ухваленням рішень про експорт призводить до втрати конкурентних переваг України. "Чим більше часу проходить від першого застосування винаходу на полі бою, тим більше країн починають робити те саме. Якщо у 2022 році побачити на зброєвій виставці FPV-дрон було значною подією, то у 2025 році їх не виробляють тільки ледачі. Таким чином ми потенційно втратили перспективні ринки збуту, які могли б працювати на нас. У деяких випадках цю нішу займають росіяни зі своїми продуктами, отримуючи валюту на фінансування війни проти України", — підсумував він.
NAUDI послідовно виступає за прозору та зрозумілу систему регулювання експорту озброєння, яка дозволить одночасно задовольняти потреби фронту та розвивати промисловість, залучати інвестиції й забезпечувати стале виробництво найнеобхідніших рішень для оборони.
А якщо застави тим мародерам що від судів випускають збільшити до рівня награбованого по-спроавжньому для ОПУ, а не дорого рівня, що від ОПУ заховали корупціонери собі?
Головне, що вони не прикре виключення, з осіб в Урядовому кварталі!!
Західні партнери, знають про інших «злиденних власників» нерухомості за кордоном, на гроші з посад в Урядовому кварталі, категорії А і Б і В!!!
Грошей в Україні хватає з лихвою, «інваліди» з довідками від МСЕК ім Крупи, цьому підтвердження( і особи з нацбанку ГПУ БЕБ САП СБУ НАЗК …., це добре знають)!! Шифери з міндічем катлєтами служками, можуть це підтвердити!!
Ач и не здається, що зараз йде боротьба "врятувати рядового МІНДІЧА =вовку" . Закриють справу плівок - й піде "держава" робити справу на ПОВНИЙ РИНОК ЗБРОЇ під МІНДІЧА
не вірю я в добрі наміри цієї шобли, ні в чому, ні на йоту!