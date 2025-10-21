Предприятия ОПК вынуждены самостоятельно восстанавливать производство после обстрелов: это приводит к срывам контрактов
Оборонные компании в Украине сейчас переживают особенно тяжелый период. Именно они несут расходы за любые удары по предприятию.
Об этом говорится в материале Mezha.ua, информирует Цензор.НЕТ.
В чем проблема?
Предприятия оборонной отрасли должны собственными средствами восстанавливать уничтоженную на заводах продукцию. Так, на это миллионы долларов забирают из программ разработки новой продукции и инвестиционных проектов.
В то же время застраховать имущество не удается, поскольку преимущественно в таких случаях страховщики отказываются работать с объектами, которые являются стратегическими целями для российских атак.
Несмотря на наличие механизмов форс-мажоров на случай ударов по предприятиям, компании должны самостоятельно восстановить здание и станки, переделать партию за свой счет, или же вернуть уже потраченные средства государству.
Законом не предусмотрена возможность дофинансировать производителя или списать с него часть обязательств по контракту.
Компенсация от государства
Собеседники из отрасли ОПК считают, что государство должно помогать покрывать убытки, поскольку это - его прямой интерес.
Один из директоров крупной компании на условиях анонимности заявил, что в результате российских ударов был нанесен ущерб на очень большую сумму, поэтому пришлось брать оборотные кредиты и потратить на восстановление свою прибыль.
Риск остаться один на один со своими проблемами после обстрелов стимулирует предприятия ОПК или же закладывать риски в цену продукции, или же вообще отпугивает от работы в отрасли и крупных инвестиций. Все это приведет к нереализованному потенциалу отечественного производства вооружений, говорится в материале.
Исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины(NAUDI) Сергей Гончаров считает, что государство должно дать возможность списать часть обязательств с оборонной компании на поставку той продукции, которая была уничтожена в результате "прилетов".
По его словам, этот механизм должен быть прозрачным, единым для всех и базироваться на выводах экспертов.
Директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас отметил, что в оценке объемов уничтоженной продукции можно опираться на уголовные производства с описанием убытков, которые обычно открывают после "прилетов" на предприятия.
Это может быть подкреплено обязательной документальной экспертизой, которая бы подтвердила пребывание продукции в указанном месте.
