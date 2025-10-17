Способности украинского ОПК за три года выросли в 35 раз: более 40% оружия на фронте - отечественного производства, - Шмыгаль
С 2022 года способности оборонного производства Украины выросли в 35 раз, и сегодня Украина является самым перспективным рынком для инвестиций в ОПК.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Так, по его словам Украина становится мировым центром производства современных решений по безопасности и превращается в один из самых перспективных рынков для инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.
"Во исполнение задания Президента мы создаем новые механизмы для развития отечественных предприятий. За три года наши возможности оборонного производства выросли в 35 раз", - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что украинская оборонная экосистема насчитывает уже около 900 предприятий (примерно 100 государственных и 800 частных) и около 1 000 команд инженеров и разработчиков, которые ежедневно работают над инновациями. А способности украинского ОПК в 2025 году оцениваются в $35 млрд.
Министр обороны Украины заявил, что в этом году развитие оборонной промышленности вышло на новый уровень: запускаются совместные производства в Украине и за ее пределами, привлекаются инвестиции для системного масштабирования мощностей. Уже 25 зарубежных компаний, включая мировых гигантов в сфере ОПК, находятся на разных этапах локализации производства в Украине.
Шмыгаль добавил, что такие проекты охватывают широкий спектр оборонных потребностей - от традиционной артиллерии до передовых беспилотных систем с применением искусственного интеллекта.
Отмечается, что более 40% оружия на фронте сегодня - украинского производства. Украинский опыт боевых действий и проверенные на поле боя технологии вызывают интерес у партнеров по всему миру. Это свидетельство эффективности подхода Украины к развитию собственного индустриального потенциала.
"Мы готовы делиться опытом, запуская масштабные промышленные проекты с партнерами. Этим мы укрепляем способности украинской армии и закладываем фундамент технологического преимущества для Украины и союзников", - добавил Шмыгаль.
Напр.один набій 7.62 і снаряд 155,як і пістолет чи ******* снайперська гвинтівка.
Маючи різнобічну зброю,міняють хід війни,а не кількістю ос,з лише ак47.
А про інвестиції вже проговорив навіть Гетьмацев,що збентежиний цифрами падіння іноземних інвестицій.