Украина уже производит 40 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский
Несмотря на все сложности Украина создает национальный оборонный продукт, который по части параметров уже опережает многие другие в мире.
Об этом заявил президент Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы смогли рекордно быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат. Спасибо производителям", - отметил глава государства.
Также, по словам Зеленского, в прошлом году Украина изготовила и поставила на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.
"Украинцы бесспорно первые в Европе в развитии и применении дронов. Украинские морские дроны стали глобальной оборонной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства и защиты наших городов", - добавил он.
але рожевої фарби нема. то, так і валяються на складах. для фотосесій, але нефарбовані.
ну, чого ви?
може то сорок іграшкових моделей на 3 д принтері роблять?
зе!поц, як сувеніри возить до ньюйорка брюселю та рамштайну.
рожеву фарбу для фламінгів вже знайшли?
