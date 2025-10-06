Украина уже производит 40 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

Несмотря на все сложности Украина создает национальный оборонный продукт, который по части параметров уже опережает многие другие в мире.

Об этом заявил президент Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий.

"Мы смогли рекордно быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат. Спасибо производителям", - отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, в прошлом году Украина изготовила и поставила на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.

"Украинцы бесспорно первые в Европе в развитии и применении дронов. Украинские морские дроны стали глобальной оборонной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства и защиты наших городов", - добавил он.

