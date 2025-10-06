РУС
Новости ОПК Украины
1 798 39

Украина уже производит 40 САУ "Богдана" в месяц, - Зеленский

Сколько САУ Богдана производит Украина в месяц? Зеленский ответил

Несмотря на все сложности Украина создает национальный оборонный продукт, который по части параметров уже опережает многие другие в мире.

Об этом заявил президент Зеленский на Международном форуме оборонных индустрий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы смогли рекордно быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат. Спасибо производителям", - отметил глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также, по словам Зеленского, в прошлом году Украина изготовила и поставила на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.

"Украинцы бесспорно первые в Европе в развитии и применении дронов. Украинские морские дроны стали глобальной оборонной сенсацией. Позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что является необходимым для устойчивости нашего государства и защиты наших городов", - добавил он.

Читайте: Будет время, когда мы сможем регулярно применять украинскую баллистику, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22159) ОПК (210) САУ (228)
О пішло поїхало, це мабуть такий натяк кацапам , запрошення від свого найкращого агента.
06.10.2025 13:11 Ответить
Замотайте є-ло скотчем цьому дебілу Вові **********, щоб воно перестало наводити "Іскандери" з лаптєстану на українські військові об'єкти.
06.10.2025 13:54 Ответить
А "фламіндічєй" скільки?Мабуть більше😢
06.10.2025 13:14 Ответить
"Фуфломінго" більш ефективна в реалізації за "фламіндічів"
06.10.2025 13:15 Ответить
30 за зміну!
але рожевої фарби нема. то, так і валяються на складах. для фотосесій, але нефарбовані.
06.10.2025 13:15 Ответить
Зря вы Миндича обижаете. Он ведь родственник самого Гойко Митича.
06.10.2025 13:24 Ответить
нє!
ну, чого ви?
може то сорок іграшкових моделей на 3 д принтері роблять?
зе!поц, як сувеніри возить до ньюйорка брюселю та рамштайну.

рожеву фарбу для фламінгів вже знайшли?
06.10.2025 13:14 Ответить
І все це завдяки неймовірним зусиллям найвеличнішого, тому половину треба продавати
06.10.2025 13:15 Ответить
Хвалиться і обіцяє.Хвалиться про "Богдани",обіцяє що будем по повній застосовувати балістику.Часто хвальба не співпадає з обіцянкою і тоді він ці слова міняє місцями - спочатку вже обіцяє,а потім хвалиться.Отакий стиль життя у популіста-піаніста...
06.10.2025 13:24 Ответить
а фламінго скільки?
06.10.2025 13:24 Ответить
Балабол... Постав в Чернігівській області мобільні групи Шахеди збивати, або зніми свою злодійкувати шістку Чауса. Область стала воротами для заходів шахедів.
06.10.2025 13:30 Ответить
"Область стала воротами" - то може так і заплановано?
06.10.2025 13:38 Ответить
Пиз@ить,як дихає
06.10.2025 13:31 Ответить
Виробництво почалося за часів Бариги. Як тобі з цим живеться, Вовачка?
06.10.2025 13:32 Ответить
Потрібно скоріше шляхи розбудовувати а то будуть спостерігатися затори найближчим часом.
06.10.2025 13:33 Ответить
Спочатку ЗЕлене курво зробило все, щоб наша Богдана ніколи не була запущена в серію (так само як і Нептуни), коли у 2019 тупо припинилося фінансування цих програм. А тепер воно піариться на тій Богдані, не кліпнувши оком. Підлий цинічний брехливий покидьок. Якби Україна не припиняла фінансування Богдан, Нептунів,Вільх, Громів то кремлівське ***** навряд пішов на широкомасштабне вторгнення. Скільки сотень тисяч людей були б живі, скільки б наших міст та містечок досі були б квітучими містами... Але бидло воліло асфальту та реаліті-шоу замість власної зброї та державників при владі. Тож маємо те що маємо ...
06.10.2025 13:38 Ответить
зелене ляпало
06.10.2025 13:40 Ответить
Досить кидатися локшиною, члєнограй. Побережи вуха народу.
06.10.2025 13:42 Ответить
***********
06.10.2025 13:43 Ответить
З ракетами закінчив, взявся за артилерію...
06.10.2025 13:43 Ответить
Час викликати експерДа чмута, який промивав мізки мудрому наріту, розповідаючи про злочини папередніков.

06.10.2025 13:44 Ответить
Так званий "чмут" - крот московії.
06.10.2025 13:55 Ответить
Павутина фламінго трембіта, довгий нептун
06.10.2025 13:45 Ответить
А що вам не так з Павутиною?
06.10.2025 13:54 Ответить
разова акція, кажуть що там вибили непрацюючі літаки які і так кацапи розбирали на запчастини.
06.10.2025 14:07 Ответить
Пахне ********
06.10.2025 13:45 Ответить
Військова хитрість. Залякує противника.
06.10.2025 14:25 Ответить
В "Богдане" уже, вероятно, даже досылатель работает, хотя...
06.10.2025 13:45 Ответить
Поясніть хто небудь президенту, що дані про виробництво зброї - військова таємниця.
06.10.2025 13:49 Ответить
Дай Бог щоб то було правдою.
06.10.2025 13:52 Ответить
А тепер все треба продати, щоб не дай боже в Армію зайвого не потрапило.
06.10.2025 13:54 Ответить
Потрібно більше, кілька сотень в місяць.
06.10.2025 13:54 Ответить
ПРОБАЧТЕ президенте--ви балабол. !!!! Виробництво,любої" зброї це завжди було таємницею. Ворог НІКОЛИ не повинен знати,що і скільки виробляється Це ворог узнає тільки на полі бою. слідом за президентом,вся його шобла кожний день викладає в ЗМІ.що ми робмо--тому і іде і знищення наших підприємств. Невже ніхто із його квартальщиків не можуть цому це пояснити7
06.10.2025 14:05 Ответить
Він анонсува тисячи балістичних ракет фламінго до кінця цього року . залишився квартал! Отже якщо небуде він повинен піти у відставку або буде йому МАЙДАН. Тому що виходить, що проти власного населення зеофіс постійно проводить інформаційні спецоперації.
06.10.2025 14:12 Ответить
Не тільки зброї а всього що має стратегіне значення.
https://city-adm.lviv.ua/news/economy/u-lvovi-vidkryly-**********-promyslovyi-proiekt-mista-munitsypalnyi-industrialnyi-park-formatsiialviv/#:~:text=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-,%D0%A3%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%C2%BB%20(%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE),-26%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%202025 26 вересня 2025 року у Львові відкрили муніципальний індустріальний парк
5 жовтня 2025 року https://ua.news/ua/war-vs-rf/okupanti-znishchili-industrialnii-park-u-lvovi#:~:text=%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B8%C2%A0%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%83%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96 Окупанти знищили індустріальний парк у Львові
06.10.2025 14:17 Ответить
Вова, ще напиши в яких локаціях, для повної картини. А краще відосик замути з ******** Г+Г, у них є довід наводок.
06.10.2025 14:27 Ответить
"Болтун - находка для шпиона".
06.10.2025 14:28 Ответить
Цей недоумок хоч розуміє що війна і все військове виробництво має бути засекречене.
06.10.2025 14:37 Ответить
Що за часи настали,один поперед другого заявляють скільки чого виробляє Україна.Хто їх за язик тягне,відрізати його і собакам віддати.Раніше це було таємницею,такі дані Можливо,ЗЕбіл це спеціально робить?
06.10.2025 14:49 Ответить
 
 