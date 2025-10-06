УКР
Новини ОПК України
Україна вже виробляє 40 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Скільки САУ Богдана виготовляє Україна на місяць? Зеленський відповів

Попри всі складнощі Україна створює національний оборонний продукт, який за частиною параметрів вже випереджає багато інших у світі.

Про це заявив президент Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми змогли рекордно швидко та якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам", - зазначив глава держави.

Також, за словами Зеленського, торік Україна виготовила та поставила на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

"Українці безперечно перші в Європі у розвитку та застосуванні дронів. Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією. Дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст", - додав він.

Читайте: Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати українську балістику, - Зеленський

Зеленський Володимир ОПК САУ
Топ коментарі
+11
О пішло поїхало, це мабуть такий натяк кацапам , запрошення від свого найкращого агента.
06.10.2025 13:11
+9
А "фламіндічєй" скільки?Мабуть більше😢
06.10.2025 13:14
+8
Час викликати експерДа чмута, який промивав мізки мудрому наріту, розповідаючи про злочини папередніков.

06.10.2025 13:44
06.10.2025 13:11
Замотайте є-ло скотчем цьому дебілу Вові **********, щоб воно перестало наводити "Іскандери" з лаптєстану на українські військові об'єкти.
показати весь коментар
06.10.2025 13:54
06.10.2025 13:14
"Фуфломінго" більш ефективна в реалізації за "фламіндічів"
06.10.2025 13:15
30 за зміну!
але рожевої фарби нема. то, так і валяються на складах. для фотосесій, але нефарбовані.
06.10.2025 13:15
Зря вы Миндича обижаете. Он ведь родственник самого Гойко Митича.
06.10.2025 13:24
нє!
ну, чого ви?
може то сорок іграшкових моделей на 3 д принтері роблять?
зе!поц, як сувеніри возить до ньюйорка брюселю та рамштайну.

рожеву фарбу для фламінгів вже знайшли?
06.10.2025 13:14
І все це завдяки неймовірним зусиллям найвеличнішого, тому половину треба продавати
06.10.2025 13:15
Хвалиться і обіцяє.Хвалиться про "Богдани",обіцяє що будем по повній застосовувати балістику.Часто хвальба не співпадає з обіцянкою і тоді він ці слова міняє місцями - спочатку вже обіцяє,а потім хвалиться.Отакий стиль життя у популіста-піаніста...
06.10.2025 13:24
а фламінго скільки?
06.10.2025 13:24
Балабол... Постав в Чернігівській області мобільні групи Шахеди збивати, або зніми свою злодійкувати шістку Чауса. Область стала воротами для заходів шахедів.
06.10.2025 13:30
"Область стала воротами" - то може так і заплановано?
06.10.2025 13:38
Пиз@ить,як дихає
06.10.2025 13:31
Виробництво почалося за часів Бариги. Як тобі з цим живеться, Вовачка?
06.10.2025 13:32
Потрібно скоріше шляхи розбудовувати а то будуть спостерігатися затори найближчим часом.
06.10.2025 13:33
Спочатку ЗЕлене курво зробило все, щоб наша Богдана ніколи не була запущена в серію (так само як і Нептуни), коли у 2019 тупо припинилося фінансування цих програм. А тепер воно піариться на тій Богдані, не кліпнувши оком. Підлий цинічний брехливий покидьок. Якби Україна не припиняла фінансування Богдан, Нептунів,Вільх, Громів то кремлівське ***** навряд пішов на широкомасштабне вторгнення. Скільки сотень тисяч людей були б живі, скільки б наших міст та містечок досі були б квітучими містами... Але бидло воліло асфальту та реаліті-шоу замість власної зброї та державників при владі. Тож маємо те що маємо ...
06.10.2025 13:38
зелене ляпало
06.10.2025 13:40
Досить кидатися локшиною, члєнограй. Побережи вуха народу.
06.10.2025 13:42
***********
06.10.2025 13:43
З ракетами закінчив, взявся за артилерію...
06.10.2025 13:43
Час викликати експерДа чмута, який промивав мізки мудрому наріту, розповідаючи про злочини папередніков.

06.10.2025 13:44
Так званий "чмут" - крот московії.
06.10.2025 13:55
Павутина фламінго трембіта, довгий нептун
06.10.2025 13:45
А що вам не так з Павутиною?
06.10.2025 13:54
разова акція, кажуть що там вибили непрацюючі літаки які і так кацапи розбирали на запчастини.
06.10.2025 14:07
Пахне ********
06.10.2025 13:45
Військова хитрість. Залякує противника.
06.10.2025 14:25
В "Богдане" уже, вероятно, даже досылатель работает, хотя...
06.10.2025 13:45
Поясніть хто небудь президенту, що дані про виробництво зброї - військова таємниця.
06.10.2025 13:49
Дай Бог щоб то було правдою.
06.10.2025 13:52
А тепер все треба продати, щоб не дай боже в Армію зайвого не потрапило.
06.10.2025 13:54
Потрібно більше, кілька сотень в місяць.
06.10.2025 13:54
ПРОБАЧТЕ президенте--ви балабол. !!!! Виробництво,любої" зброї це завжди було таємницею. Ворог НІКОЛИ не повинен знати,що і скільки виробляється Це ворог узнає тільки на полі бою. слідом за президентом,вся його шобла кожний день викладає в ЗМІ.що ми робмо--тому і іде і знищення наших підприємств. Невже ніхто із його квартальщиків не можуть цому це пояснити7
06.10.2025 14:05
Він анонсува тисячи балістичних ракет фламінго до кінця цього року . залишився квартал! Отже якщо небуде він повинен піти у відставку або буде йому МАЙДАН. Тому що виходить, що проти власного населення зеофіс постійно проводить інформаційні спецоперації.
06.10.2025 14:12
Не тільки зброї а всього що має стратегіне значення.
https://city-adm.lviv.ua/news/economy/u-lvovi-vidkryly-**********-promyslovyi-proiekt-mista-munitsypalnyi-industrialnyi-park-formatsiialviv/#:~:text=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-,%D0%A3%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%C2%BB%20(%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE),-26%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%202025 26 вересня 2025 року у Львові відкрили муніципальний індустріальний парк
5 жовтня 2025 року https://ua.news/ua/war-vs-rf/okupanti-znishchili-industrialnii-park-u-lvovi#:~:text=%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B8%C2%A0%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%83%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96 Окупанти знищили індустріальний парк у Львові
06.10.2025 14:17
Вова, ще напиши в яких локаціях, для повної картини. А краще відосик замути з ******** Г+Г, у них є довід наводок.
06.10.2025 14:27
"Болтун - находка для шпиона".
06.10.2025 14:28
Цей недоумок хоч розуміє що війна і все військове виробництво має бути засекречене.
06.10.2025 14:37
Що за часи настали,один поперед другого заявляють скільки чого виробляє Україна.Хто їх за язик тягне,відрізати його і собакам віддати.Раніше це було таємницею,такі дані Можливо,ЗЕбіл це спеціально робить?
06.10.2025 14:49
"Україна вже виробляє 40 САУ "Богдана" на місяць"

забыл млн добавить
06.10.2025 15:24
 
 