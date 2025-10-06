Україна вже виробляє 40 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський
Попри всі складнощі Україна створює національний оборонний продукт, який за частиною параметрів вже випереджає багато інших у світі.
Про це заявив президент Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми змогли рекордно швидко та якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам", - зазначив глава держави.
Також, за словами Зеленського, торік Україна виготовила та поставила на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.
"Українці безперечно перші в Європі у розвитку та застосуванні дронів. Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією. Дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст", - додав він.
але рожевої фарби нема. то, так і валяються на складах. для фотосесій, але нефарбовані.
ну, чого ви?
може то сорок іграшкових моделей на 3 д принтері роблять?
зе!поц, як сувеніри возить до ньюйорка брюселю та рамштайну.
рожеву фарбу для фламінгів вже знайшли?
https://city-adm.lviv.ua/news/economy/u-lvovi-vidkryly-**********-promyslovyi-proiekt-mista-munitsypalnyi-industrialnyi-park-formatsiialviv/#:~:text=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-,%D0%A3%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%C2%AB%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%C2%BB%20(%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE),-26%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%202025 26 вересня 2025 року у Львові відкрили муніципальний індустріальний парк
5 жовтня 2025 року https://ua.news/ua/war-vs-rf/okupanti-znishchili-industrialnii-park-u-lvovi#:~:text=%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B8%C2%A0%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D1%83%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96 Окупанти знищили індустріальний парк у Львові
забыл млн добавить