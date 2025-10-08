РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8858 посетителей онлайн
Новости ОПК Украины Индустрия дронов
960 47

В 2026 году потенциал производства украинских дронов и ракет достигнет $35 млрд, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями международных и украинских инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь шла об увеличении возможностей украинского ОПК и открытии экспортных платформ оружия.

"Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 миллиардов долларов", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль представил украинские ракеты и дроны представителям НАТО. ФОТОрепортаж

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться своими наработками, технологиями, развивать совместное производство.

"Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий.

Спасибо всем, кто поддерживает Украину, инвестирует в украинскую умную силу и дает возможность вместе наращивать наши возможности. Спасибо представителям за встречу и предложения, которые звучали. Обязательно все обработаем", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны допустило к эксплуатации роботизированный НРК NUMO, который перевозит до 300 кг груза

Автор: 

Зеленский Владимир (22179) инвестиции (1174) ракеты (3753) ОПК (214) дроны (5017)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
це він про те скільки вони разом з миндичем вкрадуть...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:15 Ответить
+11
"У 2026 році потенціал нібито для потреб виробництва українських дронів і ракет сягне буде розпиляно $35 млрд, -..." Джерело: https://censor.net/ua/n3578594
показать весь комментарий
08.10.2025 20:15 Ответить
+9
,вечірня казочка вівцям від ішака.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1/6 ВВП
показать весь комментарий
08.10.2025 20:11 Ответить
Свинособака..
показать весь комментарий
08.10.2025 20:13 Ответить
Свіже спечена..
показать весь комментарий
08.10.2025 20:14 Ответить
потенціал єто что-то одно,

а вихлоп, себто результат, єто что-то другоє

.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:23 Ответить
та ото ж, такие масштабы попередникам и не снились
показать весь комментарий
08.10.2025 20:30 Ответить
МАРОДЕР паскуда ЗЕЛЕНОМОРДА
показать весь комментарий
08.10.2025 22:17 Ответить
а що там в 2025 році?!
показать весь комментарий
08.10.2025 20:11 Ответить
МІЛІОН дронів та
Міліард дєрєвов.....

на дні просраного та підірваного Каховського моря

.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:26 Ответить
Якщо будете вже так наполягати - то відосиків може бути два в день. В обід і ввечері.
Лідар буде працювати не покладаючи рук.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:40 Ответить
Не покладаючи пісюна, ссать в очі
показать весь комментарий
08.10.2025 21:02 Ответить
А в штуках, це скільки дронів/ракет буде? Знову мільон чи вже більше?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:12 Ответить
1 дрон і 1 ракета в сумі сягне $35 млрд
показать весь комментарий
08.10.2025 20:22 Ответить
"Мільярд дерев" разом з "Гігаватом енергії" будуть з сумом спостерігати за тералітрами безпілотників і квадропаскалями ракет. Що не зрозуміло?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:22 Ответить
Воно слюні вже навострило, скільки можна ще вкрасти! Паскуда зелена.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:39 Ответить
,вечірня казочка вівцям від ішака.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:12 Ответить
"У 2026 році потенціал нібито для потреб виробництва українських дронів і ракет сягне буде розпиляно $35 млрд, -..." Джерело: https://censor.net/ua/n3578594
показать весь комментарий
08.10.2025 20:15 Ответить
це він про те скільки вони разом з миндичем вкрадуть...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:15 Ответить
І не заціпить нарколигу...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:15 Ответить
А скільки це в кілограмах, чи штуках, а може в метрах?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:17 Ответить
в "шагах" замість копійок....
показать весь комментарий
08.10.2025 20:23 Ответить
от на шаг не кизди!
показать весь комментарий
08.10.2025 20:36 Ответить

Геть шаги!
показать весь комментарий
08.10.2025 20:48 Ответить
У кубічних яйцях.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:28 Ответить
Нагадало анекдот:
До батька підходить син і питає:
- А що таке "гіпотетично"?
Батько почухав потилицю і відповідає:
- Ну дивись!
Підходить до тещі і питає:
- Ти віддалася б за 100 баксів?
- Ні! Ти що?!?!
- А за тисячу?
- Ну....
З дружиною та донькою та ж історія.
Батько бере сина за плече і каже:
- Гіпотетично ми багатії, але реально - у нас три бл@ді.

Ну і питання з рубрики "Цікаво":
Цікаво, а скільки з цього вони розкрадуть і звинуватять в цьому опозицію, партнерів та марсіян з риптилоїдами?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:17 Ответить
так вони усе розкрадуть....так що ничого цікавого
показать весь комментарий
08.10.2025 20:19 Ответить
У 2026 році потенціал виробництва українських дронів і ракет сягне $35 млрд, - Зеленський.

Пам'ятаєте?
Мільярд дерев, гігават потужності, мільйон дронів.

Єдине що стабільно збільшується при Зеленському, це масштаби корупції!
показать весь комментарий
08.10.2025 20:28 Ответить
Та це вже було!
показать весь комментарий
08.10.2025 20:29 Ответить
А 2027р ми по ракетах і кацапів переплюнем - для чого ці закидони - нам 2025 потрібно вистояти - зима на носі
показать весь комментарий
08.10.2025 20:30 Ответить
"день ото дня, растёть процент жиров в зєліних дронах" ))
показать весь комментарий
08.10.2025 20:30 Ответить
Як раз для цього Зелька виписав з РФ фахівців-режисерів та прочіх шефірів. Вони будуть піліть ракети і дрони на мощностях 95-квартала.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:31 Ответить
Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення Росії

У 2024 році компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину всіх закупівель дронів Міноборони за рік, пише видання.
Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 нині, а у 2025 році Fire Point очікує контрактів на суму понад $1 млрд.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман
до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95».

 Колюбаєв став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. А разом із ним у цей бізнес увійшов … режисер серіалів «Свати» та «Слуга народу» Олексій Кірющенко.

І це все - на додачу до небачених «ділових успіхів» Колюбаєва в його давньому кінопродюсерському бізнесі.
Джерело: https://censor.net/ua/b3449111
показать весь комментарий
08.10.2025 21:13 Ответить
А я їм такий і говорю, - У 2026 році потенціал виробництва українських дронів і ракет сягне $35 млрд. -

показать весь комментарий
08.10.2025 20:34 Ответить
О да. Потенциал огромный-высылайте деньги.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:34 Ответить
Корупція стільки сягне, в дрони будуть від держави?
показать весь комментарий
08.10.2025 20:38 Ответить
Я вже не можу дивитись на ***** цього клоуна обдовбаного. тошнить.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:40 Ответить
А лохторату це ндравітца
показать весь комментарий
08.10.2025 20:48 Ответить
.............................................................. !
показать весь комментарий
08.10.2025 20:44 Ответить
Вова, ну як ти не можеш зрозуміти, що якщо в ЗСУ не буде чим відбиватись від орди - то часу на освоєння бюджету та допомоги партнерів теж не буде.
Так що потрібно чимось жертвувати, вкладати в бізнес, не жлобитись.
Ти ж не лох якийсь. Вклав 50% - і спи спокійно.
показать весь комментарий
08.10.2025 20:45 Ответить
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. "
показать весь комментарий
08.10.2025 20:46 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2025 20:48 Ответить
Як говорив мій батько-" Не вмієш красти -- працюй за платню!".
показать весь комментарий
08.10.2025 20:58 Ответить
Як це зрозуміти ?
Ми можемо в теорії виготовляти дрони на 35 млрд щорічно ?
Буратіна знову висаджує мільярд дерев...полє чудєс..
показать весь комментарий
08.10.2025 20:51 Ответить
Я розумію, що в зелених є потенціал у 2026 вкрасти 35 лярдів, але хотілося б знати, скільки попри то буде зроблено дронів...?
показать весь комментарий
08.10.2025 21:09 Ответить
36 мільярдів відосіків
показать весь комментарий
08.10.2025 21:20 Ответить
Наеурені Фламінги летять. Будєм всєх бамбіть.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:37 Ответить
 
 