В 2026 году потенциал производства украинских дронов и ракет достигнет $35 млрд, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями международных и украинских инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, речь шла об увеличении возможностей украинского ОПК и открытии экспортных платформ оружия.
"Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 миллиардов долларов", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина готова делиться своими наработками, технологиями, развивать совместное производство.
"Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий.
Спасибо всем, кто поддерживает Украину, инвестирует в украинскую умную силу и дает возможность вместе наращивать наши возможности. Спасибо представителям за встречу и предложения, которые звучали. Обязательно все обработаем", - добавил Зеленский.
Джерело: https://censor.net/ua/n3578594
У 2024 році компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину всіх закупівель дронів Міноборони за рік, пише видання.
Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 нині, а у 2025 році Fire Point очікує контрактів на суму понад $1 млрд.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман
до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95».
Колюбаєв став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. А разом із ним у цей бізнес увійшов … режисер серіалів «Свати» та «Слуга народу» Олексій Кірющенко.
І це все - на додачу до небачених «ділових успіхів» Колюбаєва в його давньому кінопродюсерському бізнесі.
Джерело: https://censor.net/ua/b3449121
