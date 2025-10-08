В 2026 году потенциал производства украинских дронов и ракет достигнет $35 млрд, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями международных и украинских инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь шла об увеличении возможностей украинского ОПК и открытии экспортных платформ оружия.

"Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 миллиардов долларов", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться своими наработками, технологиями, развивать совместное производство.

"Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий.

Спасибо всем, кто поддерживает Украину, инвестирует в украинскую умную силу и дает возможность вместе наращивать наши возможности. Спасибо представителям за встречу и предложения, которые звучали. Обязательно все обработаем", - добавил Зеленский.

