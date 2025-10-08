Минобороны допустило к эксплуатации роботизированный НРК NUMO, перевозящий до 300 кг груза

Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило к использованию в подразделениях многоцелевой наземный роботизированный комплекс (НРК) NUMO, разработанный компанией "Танковое Бюро".

NUMO - гусеничная модульная платформа для логистических и боевых задач на передовой. Робот может перевозить до 300 кг груза (полная масса с нагрузкой до 620 кг), имеет запас хода до 25 км в базовой комплектации (до 40 км с дополнительными аккумуляторами), максимальную скорость около 7 км/ч и клиренс 235 мм. Время развертывания системы не превышает 10 минут.

Платформа допускает установку турели, мачты-ретранслятора, противоминных тралов или катушки с колючим заграждением; также на NUMO можно интегрировать до шести систем связи (Wi-Fi до 1,5 км как базовый вариант, DTC, Silvus, Starlink, LTE, SineLink - опционально). NUMO легла в основу разведывательно-ударного решения Droid TW с боевым модулем под пулеметы KT-7.62 (ПКТ) или M2 Browning 12.7 - вариант TW-12.7 уже применяют в 30 бригадах на линии соприкосновения.

"НРК частично заменяют человека на поле боя - доставляют провизию, осуществляют эвакуацию, работают там, где риск слишком высок. NUMO уже успешно используется военными в миссиях, а его кодификация подтверждает практическую готовность и ценность комплекса", - заявил директор "Танкового Бюро" Назар Приймак.

Компания сообщает о планах кодифицировать еще несколько разработок до конца года.

