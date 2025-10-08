РУС
Минобороны допустило к эксплуатации роботизированный НРК NUMO, перевозящий до 300 кг груза

Минобороны разрешило к эксплуатации роботизированный НРК NUMO

Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило к использованию в подразделениях многоцелевой наземный роботизированный комплекс (НРК) NUMO, разработанный компанией "Танковое Бюро".

Об этом говорится в пресс-релизе фирмы, передает Цензор.НЕТ.

NUMO - гусеничная модульная платформа для логистических и боевых задач на передовой. Робот может перевозить до 300 кг груза (полная масса с нагрузкой до 620 кг), имеет запас хода до 25 км в базовой комплектации (до 40 км с дополнительными аккумуляторами), максимальную скорость около 7 км/ч и клиренс 235 мм. Время развертывания системы не превышает 10 минут.

Платформа допускает установку турели, мачты-ретранслятора, противоминных тралов или катушки с колючим заграждением; также на NUMO можно интегрировать до шести систем связи (Wi-Fi до 1,5 км как базовый вариант, DTC, Silvus, Starlink, LTE, SineLink - опционально). NUMO легла в основу разведывательно-ударного решения Droid TW с боевым модулем под пулеметы KT-7.62 (ПКТ) или M2 Browning 12.7 - вариант TW-12.7 уже применяют в 30 бригадах на линии соприкосновения.

"НРК частично заменяют человека на поле боя - доставляют провизию, осуществляют эвакуацию, работают там, где риск слишком высок. NUMO уже успешно используется военными в миссиях, а его кодификация подтверждает практическую готовность и ценность комплекса", - заявил директор "Танкового Бюро" Назар Приймак.

Компания сообщает о планах кодифицировать еще несколько разработок до конца года.

Минобороны (9604) украинское оружие (185) дроны (5017)
Где нормальные РНК с башнями и броней. Где мать вашу - пушки??? идиотизм какой то. Это саботаж предателей. Власти создают видимость работы, а по факту где боевые РНК с вооружениями и защитой, которые должны беречь живых людей и не отправлять их под угрозу. Власти заказывают 95% РНК (НЕ БОЕВОЙ), то бишь чтобы вывозить раненых. Вместо того, чтобы 85% заказывать боевой и вообще туда людей не посылать, только для специфической работы. Нужно всю технику делать без экипажную с вооружениями. Чтобы или дистанционно пилоты управляли боевыми РНК, как в игре можно просто сделать управление, как в игре WOT. И пилоты будут гонять на РНК боевой в жизни. И технику и легкую и среднюю и тяжелую делать! И такую, что не только с вооружениями, с башнями и пушками, а и перевозящую дронов, как матки и из них всех видов дроны будут взлетать и разведчики и самонаводящиеся с комп зрением и можно по подтверждению делать - ну комп зрение видит движение или темповой след и берет в рамку и запрашивает подтверждение на самонаведение на цель для уничтожения.
08.10.2025 18:07 Ответить
@ Важливий тред про виживання нашого війська:
Скоро побачимо ситуацію, коли одні бригади знекровлюються, бо не вкладаються в цей напрямок, а інші зберігають сотні життів своїх людей цим новаторством і виконують 200% завдань.

Військовий тред 2025 року: наземні дрони

https://pbs.twimg.com/media/G2qP47jWYAEF4vj?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G2qP47jWYAEF4vj?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G2qP47jWYAEF4vj?format=jpg&name=small
08.10.2025 18:10 Ответить
08.10.2025 18:32 Ответить
почему у этого комплекса маленькая скорость и маленькое расстояние такое, что нельзя гибрид сделать с двигателем мощным, чтобы он гнал хоть 70 км вперед и запас хода был. Для поддержания высокой скорости и обеспечения большого запаса хода может быть рассмотрена гибридная силовая установка (бензиново-электрическая или дизель-электрическая). Она позволяет использовать компактный ДВС или газотурбинный двигатель в качестве генератора для подзарядки батареи во время движения, обеспечивая большую автономность, чем чистый электропривод. Какую то херню делают. Уже военные театры должны быть наводнены РНК с пушками и должны ездить быстро и запас хода большой должен быть. На землю уже должен быть перенесен World of Tanks.
08.10.2025 18:25 Ответить
 
 