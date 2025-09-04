80 новых образцов вооружения и военной техники допущены к эксплуатации в августе, - Минобороны
В течение августа 2025 года допущено к эксплуатации в Силах обороны 80 новых образцов вооружения и военной техники, 78% из которых - отечественного производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Так, в перечне допущенных в прошлом месяце к эксплуатации отечественных образцов ВВТ больше всего беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов, автотехники, наземных роботизированных комплексов.
Также среди новинок есть образцы средств радиоэлектронной борьбы и разведки, техники тыла, инженерных средств, средств для воздушных сил, средств связи, стрелкового вооружения.
1. ВПК - архипрофесійні
2. Приватні компанії - професійні
3. Кіноіндустрія - неочікувано талановиті.
Але саме від Міноборони тепер залежить, коли кількість цих "зразків" у ЗСУ стане скільки небудь значною!