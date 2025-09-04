РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8760 посетителей онлайн
Новости Кодификация оружия
398 11

80 новых образцов вооружения и военной техники допущены к эксплуатации в августе, - Минобороны

Наземный роботизированный комплекс

В течение августа 2025 года допущено к эксплуатации в Силах обороны 80 новых образцов вооружения и военной техники, 78% из которых - отечественного производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Так, в перечне допущенных в прошлом месяце к эксплуатации отечественных образцов ВВТ больше всего беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов, автотехники, наземных роботизированных комплексов.

Также читайте: Восемь новых наземных роботизированных комплексов украинского производства допущены к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны

Также среди новинок есть образцы средств радиоэлектронной борьбы и разведки, техники тыла, инженерных средств, средств для воздушных сил, средств связи, стрелкового вооружения.

Автор: 

Минобороны (9563) ОВГЗ (59) техника (1798)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не надоело пилить мои налоги зелеворюги?
показать весь комментарий
04.09.2025 11:36 Ответить
60% воровства
показать весь комментарий
04.09.2025 12:19 Ответить
С такими бравурными новостями,Украина уже должна типа не только себя обеспечить с головой,но и экспортом заниматься...Но почему то сотни метров территорий отгрызаются каждый день,Москва-Питер и даже самый ближайший Белгород-стоят целыми-невредимыми...кацапы живут прежней жизнью,а пересичных при побеге в новую жизнь,останавливают "предупредительными" в голову на границах...Шось тут не то
показать весь комментарий
04.09.2025 11:41 Ответить
Лучше комментируйте парад с Путлером и муляжной техникой в Пекине.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:04 Ответить
Мне за свою страну "болит"...Нах мне какое то куйло в гостях у другого..узкоглазого,такого же куйла,с еще одним "круглым" подкуйловником впридачу...
показать весь комментарий
04.09.2025 12:10 Ответить
Але чомусь це "допущено" не доходить до конвеєра.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:07 Ответить
головне не конвеєр, а вкрадені гроші!
показать весь комментарий
04.09.2025 12:26 Ответить
Я вимагаю від МО поділити виробників зброї на три категорії, щоб бачити ефективність!
1. ВПК - архипрофесійні
2. Приватні компанії - професійні
3. Кіноіндустрія - неочікувано талановиті.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:25 Ответить
Це капець як багато!
Але саме від Міноборони тепер залежить, коли кількість цих "зразків" у ЗСУ стане скільки небудь значною!
показать весь комментарий
04.09.2025 13:14 Ответить
 
 