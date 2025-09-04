80 новых образцов вооружения и военной техники допущены к эксплуатации в августе, - Минобороны

В течение августа 2025 года допущено к эксплуатации в Силах обороны 80 новых образцов вооружения и военной техники, 78% из которых - отечественного производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Так, в перечне допущенных в прошлом месяце к эксплуатации отечественных образцов ВВТ больше всего беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов, автотехники, наземных роботизированных комплексов.

Также читайте: Восемь новых наземных роботизированных комплексов украинского производства допущены к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны

Также среди новинок есть образцы средств радиоэлектронной борьбы и разведки, техники тыла, инженерных средств, средств для воздушных сил, средств связи, стрелкового вооружения.