80 нових зразків озброєння та військової техніки допущено до експлуатації в серпні, - Міноборони

Протягом серпня 2025 року допущено до експлуатації у Силах оборони 80 нових зразків озброєння та військової техніки, 78% із яких - вітчизняного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Так, у переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів.

Також читайте: Вісім нових наземних роботизованих комплексів українського виробництва допущено до експлуатації у Силах оборони, - Міноборони

Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння.