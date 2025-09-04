80 нових зразків озброєння та військової техніки допущено до експлуатації в серпні, - Міноборони
Протягом серпня 2025 року допущено до експлуатації у Силах оборони 80 нових зразків озброєння та військової техніки, 78% із яких - вітчизняного виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Так, у переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів.
Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння.
1. ВПК - архипрофесійні
2. Приватні компанії - професійні
3. Кіноіндустрія - неочікувано талановиті.
Але саме від Міноборони тепер залежить, коли кількість цих "зразків" у ЗСУ стане скільки небудь значною!