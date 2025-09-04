УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9258 відвідувачів онлайн
Новини Кодифікація зброї
333 11

80 нових зразків озброєння та військової техніки допущено до експлуатації в серпні, - Міноборони

Наземний роботизований комплекс

Протягом серпня 2025 року допущено до експлуатації у Силах оборони 80 нових зразків озброєння та військової техніки, 78% із яких - вітчизняного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Так, у переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів.

Також читайте: Вісім нових наземних роботизованих комплексів українського виробництва допущено до експлуатації у Силах оборони, - Міноборони

Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння.

Автор: 

Міноборони (7654) ОВДП (854) техніка (1913)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не надоело пилить мои налоги зелеворюги?
показати весь коментар
04.09.2025 11:36 Відповісти
60% воровства
показати весь коментар
04.09.2025 12:19 Відповісти
С такими бравурными новостями,Украина уже должна типа не только себя обеспечить с головой,но и экспортом заниматься...Но почему то сотни метров территорий отгрызаются каждый день,Москва-Питер и даже самый ближайший Белгород-стоят целыми-невредимыми...кацапы живут прежней жизнью,а пересичных при побеге в новую жизнь,останавливают "предупредительными" в голову на границах...Шось тут не то
показати весь коментар
04.09.2025 11:41 Відповісти
Лучше комментируйте парад с Путлером и муляжной техникой в Пекине.
показати весь коментар
04.09.2025 12:04 Відповісти
Мне за свою страну "болит"...Нах мне какое то куйло в гостях у другого..узкоглазого,такого же куйла,с еще одним "круглым" подкуйловником впридачу...
показати весь коментар
04.09.2025 12:10 Відповісти
Але чомусь це "допущено" не доходить до конвеєра.
показати весь коментар
04.09.2025 12:07 Відповісти
головне не конвеєр, а вкрадені гроші!
показати весь коментар
04.09.2025 12:26 Відповісти
Я вимагаю від МО поділити виробників зброї на три категорії, щоб бачити ефективність!
1. ВПК - архипрофесійні
2. Приватні компанії - професійні
3. Кіноіндустрія - неочікувано талановиті.
показати весь коментар
04.09.2025 12:25 Відповісти
Це капець як багато!
Але саме від Міноборони тепер залежить, коли кількість цих "зразків" у ЗСУ стане скільки небудь значною!
показати весь коментар
04.09.2025 13:14 Відповісти
 
 