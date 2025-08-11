УКР
Вісім нових наземних роботизованих комплексів українського виробництва допущено до експлуатації у Силах оборони, - Міноборони

Наземний роботизований комплекс

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 8 нових наземних роботизованих комплексів (НРК). Всі вони – українського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Більшість допущених до експлуатації у липні НРК здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених. Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Українські наземні роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції.

З початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації загалом 40 наземних роботизованих комплексів і всі вони - українського виробництва. Торік до експлуатації допущено 60 НРК, позаторік – 13.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво РЕБ-робота. ФОТОрепортаж

Цей комплекс тисяч. 10-15 уе і фіпів за 500 і його нема
11.08.2025 11:17 Відповісти
Якщо така вундервафля врятує хоч одне життя, то вона вже окупиться.
Але потрібно масштабувати їхнє виробництво. Скільки штук можна було б зробити за рахунок "наколядованих" нашими чиновниками грошей?
Та лише на кошти, що фігурують у справі сучки Крупи ($6 000 000+) це вже буде 500 таких комплексів (по тисяч. 10-15 уе).
11.08.2025 11:59 Відповісти
Допоможіть розібратися:
"Кодифікувало та допустило" це ж не тотожньо: "Закупило та передало",
я ж вірно розумію?!
11.08.2025 11:19 Відповісти
Те шо я бачу на фото то гівно..
І треба кількість не моделей а кількість самих систем..шоб запчастини були взаємозамінні
11.08.2025 11:23 Відповісти
А де масове виробництво балістики, яке нам анонсували до кінця липня?
11.08.2025 12:09 Відповісти
 
 