Вісім нових наземних роботизованих комплексів українського виробництва допущено до експлуатації у Силах оборони, - Міноборони
Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 8 нових наземних роботизованих комплексів (НРК). Всі вони – українського виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Більшість допущених до експлуатації у липні НРК здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених. Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Українські наземні роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції.
З початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації загалом 40 наземних роботизованих комплексів і всі вони - українського виробництва. Торік до експлуатації допущено 60 НРК, позаторік – 13.
Але потрібно масштабувати їхнє виробництво. Скільки штук можна було б зробити за рахунок "наколядованих" нашими чиновниками грошей?
Та лише на кошти, що фігурують у справі сучки Крупи ($6 000 000+) це вже буде 500 таких комплексів (по тисяч. 10-15 уе).
"Кодифікувало та допустило" це ж не тотожньо: "Закупило та передало",
я ж вірно розумію?!
І треба кількість не моделей а кількість самих систем..шоб запчастини були взаємозамінні