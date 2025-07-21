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Українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво РЕБ-робота. ФОТОрепортаж

Українська компанія Kvertus розпочинає серійне виробництво РЕБ-робота "AD Berserk".

Про це повідомив CEO Kvertus Ярослав Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

Робот має запас ходу 20 км та до 12 годин автономності. Дальність керування - 20 км.

"РЕБ створює перешкоду по всім діапазонам, які використовують дрони-камікадзе, бомбери та мультироторні дрони", - зазначили в компанії.

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Основними завданням "Берсерка" є:

  • евакуація поранених з "нуля";
  • прикриття під час розмінування;
  • підтримка під час штурмових операцій;
  • захист логістичних маршрутів тощо.

"Цей дрон — символ того, що в Kvertus робота над розвитком технологій не припиняється ні на мить. Ми вже працюємо над десятками замовлень на ці системи — і це красномовне свідчення їхньої ефективності.

Наше обладнання вдосконалюється щомісяця, технології розвиваються семимильними кроками. Мета незмінна: захищати від дронів, рятувати життя, зберігати техніку і позиції", - підсумував Філімонов.

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Робот-РЕБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЕБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЕБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЕБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЕБ "Berserk" виготовлятимуть серійно

Автор: 

робот (116) РЕБ (167)


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Kvertus неймовірно круті!
На їх рахунку дуже багато врятованих життів наших воїнів.
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21.07.2025 15:26 Відповісти
Ти все зі своїм фуєм порівнюєш?
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21.07.2025 15:51 Відповісти
Розпочинає випуск майже як і про дрони знищувачі шахедів, поки та коли................
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21.07.2025 15:37 Відповісти
ЗА розповсюдження таких таємниць--пора притягнути до КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності АЛЄ,,,,СБУ ДЕ ВИ???
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21.07.2025 16:40 Відповісти
 
 