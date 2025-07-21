Українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво РЕБ-робота. ФОТОрепортаж
Українська компанія Kvertus розпочинає серійне виробництво РЕБ-робота "AD Berserk".
Про це повідомив CEO Kvertus Ярослав Філімонов, передає Цензор.НЕТ.
Робот має запас ходу 20 км та до 12 годин автономності. Дальність керування - 20 км.
"РЕБ створює перешкоду по всім діапазонам, які використовують дрони-камікадзе, бомбери та мультироторні дрони", - зазначили в компанії.
Основними завданням "Берсерка" є:
- евакуація поранених з "нуля";
- прикриття під час розмінування;
- підтримка під час штурмових операцій;
- захист логістичних маршрутів тощо.
"Цей дрон — символ того, що в Kvertus робота над розвитком технологій не припиняється ні на мить. Ми вже працюємо над десятками замовлень на ці системи — і це красномовне свідчення їхньої ефективності.
Наше обладнання вдосконалюється щомісяця, технології розвиваються семимильними кроками. Мета незмінна: захищати від дронів, рятувати життя, зберігати техніку і позиції", - підсумував Філімонов.
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