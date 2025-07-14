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Український бойовий модуль "Хижак" кодифіковано та допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Український бойовий модуль "Хижак"

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Як зазначається, бойовий модуль "Хижак" може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі. Встановлені на нього кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО.

Дистанційно керований модуль може вести вогонь на дистанціях стрілецького бою. Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі.

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Цікаво, не критики заради, а наскільки легкими мішенями є ці модулі? Вони ж досить масивні (судячи з фото), якби не перетворили на одноразову зброю, бо там же оптики запхано просто дофіга
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14.07.2025 12:19 Відповісти
А из броньки только лист нержавейки.
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14.07.2025 12:19 Відповісти
Тут хоч якийсь захист видно. А то є зразки, взагалі незрозуміло як воювати будуть.
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14.07.2025 12:28 Відповісти
Новый модуль это прекрасно. Его бы еще увидеть на технике, как и предыдущий модуль "Таврия", а не только в виде образца.
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14.07.2025 12:31 Відповісти
Навіщо цьому модулю стільки гострих як лезо граней і небезпечних для обслуговуючого персоналу кутів? Чи їх **** Тесла покусала? Ну чим ті розробники думають? Просто нема слів.
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14.07.2025 12:52 Відповісти
Зато модно и красиво.
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14.07.2025 13:11 Відповісти
 
 