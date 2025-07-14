Український бойовий модуль "Хижак" кодифіковано та допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

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Як зазначається, бойовий модуль "Хижак" може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі. Встановлені на нього кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО.

Дистанційно керований модуль може вести вогонь на дистанціях стрілецького бою. Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі.

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