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Украинский боевой модуль "Хижак" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный дистанционно управляемый боевой модуль "Хижак".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинский боевой модуль "Хижак"

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Как отмечается, боевой модуль "Хижак" может использоваться как стационарно, так и на мобильной платформе. Установленные на него пулеметы калибра 7,62 мм могут снаряжаться боеприпасами советского образца или стандарта НАТО.

Дистанционно управляемый модуль может вести огонь на дистанциях стрелкового боя. Сопровождать и вести огонь в разных плоскостях: по целям на земле или в воздухе. Стабилизация платформы позволяет точно вести огонь даже в движении.

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Цікаво, не критики заради, а наскільки легкими мішенями є ці модулі? Вони ж досить масивні (судячи з фото), якби не перетворили на одноразову зброю, бо там же оптики запхано просто дофіга
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14.07.2025 12:19 Ответить
А из броньки только лист нержавейки.
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14.07.2025 12:19 Ответить
Тут хоч якийсь захист видно. А то є зразки, взагалі незрозуміло як воювати будуть.
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14.07.2025 12:28 Ответить
Новый модуль это прекрасно. Его бы еще увидеть на технике, как и предыдущий модуль "Таврия", а не только в виде образца.
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14.07.2025 12:31 Ответить
Навіщо цьому модулю стільки гострих як лезо граней і небезпечних для обслуговуючого персоналу кутів? Чи їх **** Тесла покусала? Ну чим ті розробники думають? Просто нема слів.
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14.07.2025 12:52 Ответить
Зато модно и красиво.
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14.07.2025 13:11 Ответить
 
 