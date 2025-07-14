Украинский боевой модуль "Хижак" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный дистанционно управляемый боевой модуль "Хижак".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Смотрите также: Гусеничный робот-логист "Лютик" усилит возможности наших защитников, - Минобороны. ФОТО

Как отмечается, боевой модуль "Хижак" может использоваться как стационарно, так и на мобильной платформе. Установленные на него пулеметы калибра 7,62 мм могут снаряжаться боеприпасами советского образца или стандарта НАТО.

Дистанционно управляемый модуль может вести огонь на дистанциях стрелкового боя. Сопровождать и вести огонь в разных плоскостях: по целям на земле или в воздухе. Стабилизация платформы позволяет точно вести огонь даже в движении.

Также смотрите: Почти 30 украинских НРК допущено к эксплуатации с начала года, - Минобороны. ФОТО