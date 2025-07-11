Гусеничный робот-логист "Лютик" усилит возможности наших защитников, - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс "Лютик".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Созданный на украинском предприятии "Лютик" имеет компактные размеры: его можно транспортировать на автомобильном прицепе или даже в кузове военного пикапа или микроавтобуса.
Характеристики роботизированного комплекса "Лютик"
Несмотря на компактные габариты, может перевозить до четверти тонны груза. Роботизированная платформа имеет герметичный корпус, изолированный от воздействия пыли и влаги.
НРК может работать при широком диапазоне температур окружающей среды.
Тягловое усилие электродвигателя и гусеничное шасси наземного робота позволяют ему двигаться по бездорожью, трясинам, песчаным насыпям, преодолевать неглубокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.
Компактный "Лютик" может выполнять широкий спектр задач.
В частности, логистических: перевозки грузов, личного состава, эвакуации раненых и тому подобное.
В то же время его можно использовать и как подвижную платформу для боевых модулей.
Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.
Фото предоставлены производителем.
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замість - "Закупило і надало війську"...
довгенький зельоний нептунец, де ?
де ці всі засоби ураження в щоденних атаках по паРаші в сотнях тисячах ?!
ви. мразота зелена..маєте гнити вічно ..і ваші нащадки !