Гусеничный робот-логист "Лютик" усилит возможности наших защитников, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс "Лютик".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Созданный на украинском предприятии "Лютик" имеет компактные размеры: его можно транспортировать на автомобильном прицепе или даже в кузове военного пикапа или микроавтобуса.

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Характеристики роботизированного комплекса "Лютик"

Несмотря на компактные габариты, может перевозить до четверти тонны груза. Роботизированная платформа имеет герметичный корпус, изолированный от воздействия пыли и влаги.

НРК может работать при широком диапазоне температур окружающей среды.

Тягловое усилие электродвигателя и гусеничное шасси наземного робота позволяют ему двигаться по бездорожью, трясинам, песчаным насыпям, преодолевать неглубокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.

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Компактный "Лютик" может выполнять широкий спектр задач.

В частности, логистических: перевозки грузов, личного состава, эвакуации раненых и тому подобное.

В то же время его можно использовать и как подвижную платформу для боевых модулей.



Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото предоставлены производителем.