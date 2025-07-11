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Новости Фото Кодификация оружия
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Гусеничный робот-логист "Лютик" усилит возможности наших защитников, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс "Лютик".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Созданный на украинском предприятии "Лютик" имеет компактные размеры: его можно транспортировать на автомобильном прицепе или даже в кузове военного пикапа или микроавтобуса.

Также смотрите: В первом полугодии 2025 года кодифицирован ряд новых отечественных образцов пехотного вооружения, боеприпасов и оптических средств, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Характеристики роботизированного комплекса "Лютик"

Несмотря на компактные габариты, может перевозить до четверти тонны груза. Роботизированная платформа имеет герметичный корпус, изолированный от воздействия пыли и влаги.

НРК может работать при широком диапазоне температур окружающей среды.

Тягловое усилие электродвигателя и гусеничное шасси наземного робота позволяют ему двигаться по бездорожью, трясинам, песчаным насыпям, преодолевать неглубокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.

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Гусеничный робот-логист "Лютік"

Компактный "Лютик" может выполнять широкий спектр задач.

В частности, логистических: перевозки грузов, личного состава, эвакуации раненых и тому подобное.

В то же время его можно использовать и как подвижную платформу для боевых модулей.

Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото предоставлены производителем.

Автор: 

Минобороны (9479) робот (59)


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"Кодифікувало і допустило"
замість - "Закупило і надало війську"...
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11.07.2025 15:06 Ответить
забиваємо в вікі на парашній "лютик", потім в статті вибираємо перехід на українську мову і читаємо - "жовтець".
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11.07.2025 15:12 Ответить
умєртвіївський МО схоже грається в цяцьки
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11.07.2025 15:16 Ответить
а де ракета-бімба-петарда паляниця ?!

довгенький зельоний нептунец, де ?

де ці всі засоби ураження в щоденних атаках по паРаші в сотнях тисячах ?!

ви. мразота зелена..маєте гнити вічно ..і ваші нащадки !
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11.07.2025 15:49 Ответить
Паляниця - це типовий піар дрон епохи розвинутого клоунізму.
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11.07.2025 15:50 Ответить
 
 