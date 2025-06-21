Отечественный беспилотный наземный комплекс TERMIT допущен к использованию в ВСУ. ФОТО
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс TERMIT.
Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, TERMIT - гусеничный роботизированный комплекс. Это - новая итерация комплекса. Немало образцов предыдущей модели работают на фронте. Их используют, к примеру для выполнения логистических задач, наблюдения за действиями врага.
TERMITы также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, имеет потенциал для дальнейшего усовершенствования.
НРК способен перевозить до трех центнеров веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, этот наземный робот может двигаться по различным типам почв и поверхностей: тяжелым бездорожьем, крутыми склонами, преодолевать препятствия, двигаться по траншеям и тому подобное.
Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот способен преодолеть несколько десятков километров.
В зависимости от поставленных задач НРК TERMIT изготавливают в различных комплектациях. Есть платформы для осуществления медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории, транспортировки дополнительного снаряжения.
все пропало варто просто знести владу і підняти руки в гору. а далі запануємо....