Вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT допущено до використання в ЗСУ. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, TERMIT –– гусеничний роботизований комплекс. Це –– нова ітерація комплексу. Чимало зразків попередньої моделі працюють на фронті. Їх використовують, до прикладу для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.

TERMITи також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, має потенціал для подальшого удосконалення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навчальний курс про наземні роботизовані комплекси запустили в "Армія+"

НРК здатен перевозити до трьох центнерів ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо.

Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів.

Залежно від поставлених завдань НРК TERMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження.

Читайте також: Бойовий модуль "Шабля" з гранатометом допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Роботизований наземний комплекс TERMIT

Автор: 

Міноборони (7682) українська зброя (198) робот (125)
Про ціну ні гугу..
21.06.2025 14:10 Відповісти
життя солдата в любому випадку дорожче
21.06.2025 14:14 Відповісти
Для кого- для його сім'ї?? Тільки не кажи про владу, всранського і їх ефективних менеджерів
21.06.2025 14:16 Відповісти
ти правий
все пропало варто просто знести владу і підняти руки в гору. а далі запануємо....
21.06.2025 14:27 Відповісти
в першу чергу для нього особисто , дається тільки раз ! а влада дійсно 30 років не цінувала життя своїх громадян .
21.06.2025 14:35 Відповісти
Компенсація за загиблого воїна - 15 мільйонів гривень, я думаю цей комплекс дешевше.
21.06.2025 14:32 Відповісти
скрізь лізуть ворожі тролі, кожну новину обгаджують...
21.06.2025 16:25 Відповісти
Та хоч тисячу допущено а грошей не дамо бо свої сім'ї годувати треба хочаб років на тридцять вперед.
21.06.2025 16:31 Відповісти
 
 