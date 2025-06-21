Вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT допущено до використання в ЗСУ. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, TERMIT –– гусеничний роботизований комплекс. Це –– нова ітерація комплексу. Чимало зразків попередньої моделі працюють на фронті. Їх використовують, до прикладу для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.

TERMITи також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, має потенціал для подальшого удосконалення.

НРК здатен перевозити до трьох центнерів ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо.

Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів.

Залежно від поставлених завдань НРК TERMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження.

