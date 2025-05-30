Навчальний курс про наземні роботизовані комплекси запустили в "Армія+"

У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс, який стосується наземних роботизованих комплексів (НРК).

Про це розповіли в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це вже другий курс про безпілотні системи. Першим був про БпЛА, який зараз є №1 за популярністю – вже понад 30 000 військових розпочали там навчання. Завдяки новому курсу користувачі дізнаються про види наземних комплексів, як їх інтегрувати в роботу підрозділу, як обслуговувати технічно і що треба знати, щоб стати оператором НРК.

Курс складається із 11 відеоуроків, у кінці кожного модуля є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.

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Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що в першому опитуванні "Армія+" більшість військових (16% респондентів) обрали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання.

"Ми почали з БпЛА. Зараз даємо актуальні знання з НРК. Ці комплекси доставляють боєприпаси, розміновують небезпечні ділянки, розвідують. Але найголовніше – вони бережуть життя, бо виконують ризиковані завдання, а керують ними з відстані", – зауважила Черногоренко

У Міноборони додали, що запуск навчання в "Армія+" відбувся за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO. Загалом у застосунку тепер дванадцять освітніх курсів. 88 000 військових вже проходять курси, а 35 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші курси – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

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