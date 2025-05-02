Рада Зброярів та Роботизовані сили - за постачання перевірених НРК на фронт

Українська Рада Зброярів спільно з Українськими Роботизованими Силами виступають за впровадження наземних роботизованих комплексів (НРК) у Збройних силах України, йдеться у заяві за підсумками стратегічної зустрічі, організованої Радою Зброярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначили в організації, йдеться про комплексну роботу — від узагальнення технічних пропозицій та стандартів до налагодження комунікації з Міністерством оборони, Генштабом і державними замовниками. Метою є забезпечити якнайшвидше постачання перевірених розробок на фронт.

Під час заходу було вперше в широкому форматі обговорено проблеми впровадження НРК, зокрема — відсутність прямих бюджетних інструментів для їх закупівлі, неврегульованість технічних вимог та необхідність уніфікації стандартів. У зустрічі взяли участь представники виробників, командування ЗСУ, профільних структур МО та бойових підрозділів.

"Ми бачимо, що ринок уже готовий. Військо — зацікавлене. Технології — перевірені. Те, що блокує прогрес — це прогалини в системі", — наголосив виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

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За словами представника Українських Роботизованих Сил Максима Васильченка, щонайменше вісім українських виробників вже мають кодифіковані НРК, проте досі не уклали жодного контракту з державою.

Учасники зустрічі домовилися ініціювати створення робочих груп за ключовими напрямками: технічні стандарти, процедури оцінки ефективності, ремонт і модернізація. Окремо піднімалося питання залучення бойових бригад до тестування і зворотного зв'язку щодо застосування НРК на полі бою.