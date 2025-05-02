Совет Оружейников и Роботизированные силы - за поставку проверенных НРК на фронт

Украинский Совет Оружейников совместно с Украинскими Роботизированными Силами выступают за внедрение наземных роботизированных комплексов (НРК) в Вооруженных силах Украины, говорится в заявлении по итогам стратегической встречи, организованной Советом Оружейников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметили в организации, речь идет о комплексной работе - от обобщения технических предложений и стандартов до налаживания коммуникации с Министерством обороны, Генштабом и государственными заказчиками. Целью является обеспечить скорейшую поставку проверенных разработок на фронт.

Во время мероприятия впервые в широком формате обсуждались проблемы внедрения НРК, в частности - отсутствие прямых бюджетных инструментов для их закупки, неурегулированность технических требований и необходимость унификации стандартов. Во встрече приняли участие представители производителей, командования ВСУ, профильных структур МО и боевых подразделений.

"Мы видим, что рынок уже готов. Войско - заинтересовано. Технологии - проверенные. То, что блокирует прогресс - это пробелы в системе", - отметил исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко.

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По словам представителя Украинских Роботизированных Сил Максима Васильченко, по меньшей мере восемь украинских производителей уже имеют кодифицированные НРК, однако до сих пор не заключили ни одного контракта с государством.

Участники встречи договорились инициировать создание рабочих групп по ключевым направлениям: технические стандарты, процедуры оценки эффективности, ремонт и модернизация. Отдельно поднимался вопрос привлечения боевых бригад к тестированию и обратной связи по применению НРК на поле боя.