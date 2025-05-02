Совет Оружейников и Роботизированные силы - за поставку проверенных НРК на фронт
Украинский Совет Оружейников совместно с Украинскими Роботизированными Силами выступают за внедрение наземных роботизированных комплексов (НРК) в Вооруженных силах Украины, говорится в заявлении по итогам стратегической встречи, организованной Советом Оружейников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отметили в организации, речь идет о комплексной работе - от обобщения технических предложений и стандартов до налаживания коммуникации с Министерством обороны, Генштабом и государственными заказчиками. Целью является обеспечить скорейшую поставку проверенных разработок на фронт.
Во время мероприятия впервые в широком формате обсуждались проблемы внедрения НРК, в частности - отсутствие прямых бюджетных инструментов для их закупки, неурегулированность технических требований и необходимость унификации стандартов. Во встрече приняли участие представители производителей, командования ВСУ, профильных структур МО и боевых подразделений.
"Мы видим, что рынок уже готов. Войско - заинтересовано. Технологии - проверенные. То, что блокирует прогресс - это пробелы в системе", - отметил исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко.
По словам представителя Украинских Роботизированных Сил Максима Васильченко, по меньшей мере восемь украинских производителей уже имеют кодифицированные НРК, однако до сих пор не заключили ни одного контракта с государством.
Участники встречи договорились инициировать создание рабочих групп по ключевым направлениям: технические стандарты, процедуры оценки эффективности, ремонт и модернизация. Отдельно поднимался вопрос привлечения боевых бригад к тестированию и обратной связи по применению НРК на поле боя.
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Учасники зустрічі домовилися ініціювати створення робочих груп ?????то вже треба створювати не групи а роботи ті тисячами