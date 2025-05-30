Учебный курс о наземных роботизированных комплексах запустили в "Армия+"

В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс, который касается наземных роботизированных комплексов (НРК).

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это уже второй курс о беспилотных системах. Первым был о БпЛА, который сейчас является №1 по популярности - уже более 30 000 военных начали там обучение. Благодаря новому курсу пользователи узнают о видах наземных комплексов, как их интегрировать в работу подразделения, как обслуживать технически и что надо знать, чтобы стать оператором НРК.

Курс состоит из 11 видеоуроков, в конце каждого модуля есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные смогут получить электронный сертификат.

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Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что в первом опросе "Армия+" большинство военных (16% респондентов) выбрали беспилотные системы как приоритетную тему для обучения.

"Мы начали с БпЛА. Сейчас даем актуальные знания по НРК. Эти комплексы доставляют боеприпасы, разминируют опасные участки, разведывают. Но самое главное - они берегут жизни, потому что выполняют рискованные задачи, а управляют ими с расстояния", - отметила Черногоренко

В Минобороны добавили, что запуск обучения в "Армия+" состоялся при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO. Всего в приложении теперь двенадцать образовательных курсов. 88 000 военных уже проходят курсы, а 35 000 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные курсы - это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".

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