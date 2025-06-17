Бойовий модуль "Шабля" з гранатометом допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, інформує Цензор.НЕТ.

Бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби. Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.

Модулем може керувати один оператор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий гексакоптер "Волиняка" полює за важкоброньованими цілями, - Міноборони. ФОТО