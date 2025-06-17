УКР
Бойовий модуль "Шабля" з гранатометом допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, інформує Цензор.НЕТ.

Бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби. Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.

Модулем може керувати один оператор.

Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль Шабля МК19

Автор: 

Міноборони (7676) техніка (1930) ЗСУ (7935)
Топ коментарі
+5
чомусь увесь час у назві модуля пропускають дефіс.
показати весь коментар
17.06.2025 15:34 Відповісти
+5
На кожного кацапа по Шаблі.
показати весь коментар
17.06.2025 15:39 Відповісти
+4
скрєпні кацапи без дефісу правильно розуміють семантику назви модуля
аутентичне значення назви рідною мовою для них недосяжне
показати весь коментар
17.06.2025 15:58 Відповісти
чомусь увесь час у назві модуля пропускають дефіс.
показати весь коментар
17.06.2025 15:34 Відповісти
Угу...Або хоч після перших двух букв кому ставили.
показати весь коментар
17.06.2025 15:56 Відповісти
скрєпні кацапи без дефісу правильно розуміють семантику назви модуля
аутентичне значення назви рідною мовою для них недосяжне
показати весь коментар
17.06.2025 15:58 Відповісти
ну так, якось я про це не подумав.
показати весь коментар
17.06.2025 16:27 Відповісти
початок 2000-х, палац султана у стамбулі, екскурсію проводить турчанка віком за 45+, яка навчалася у мгу на кацапській філології та є гідом для кацапомовних тургруп
група туристів змішана: Українці, кацапи (переважно мацква, пітєр), білоруси
у складі групи Українець із маленьким сином, чисті україномовні
під шклом на стенді старовинний ятаган султана
батько показує рукою на ятаган та тихенько каже синові: "Дивися синку, справжня ***** турецького султана"
турчанка-гід різко повертається до Українця-татка та із суворим виразом каже: "за что ви ребенка ругаєте?! он же ничего плохого не сдєлал!!!", тут же присутня кацапська пожила пара з пітєра у догонку ще й додала Українцеві: "еще и матом! он же маленький еще! зачем ви матом на екскурсии ругаєтесь?!"
Українець троха офігів...
показати весь коментар
17.06.2025 16:38 Відповісти
рафінована російська інтелігенція вона така, високоінтелектуальна та ***** принципова.
показати весь коментар
17.06.2025 16:45 Відповісти
На кожного кацапа по Шаблі.
показати весь коментар
17.06.2025 15:39 Відповісти
А коли ж балістика з України, по московитам, буде у військах???
показати весь коментар
17.06.2025 15:58 Відповісти
Сколько таких картинок с 22го года уже было даже вспоминать не хочется. Может для начала производство 155мм снарядов наконец запустить, не? Про ракеты я молчу, эту тему лучше вообще не трогать.
показати весь коментар
17.06.2025 16:52 Відповісти
155 запущено

ракети вже полетіли - пишуть вдало
показати весь коментар
17.06.2025 18:00 Відповісти
Зразок з 2014 року існує, якщо що.

ЗЕлена оперативність - 6 років АГС на готовий авто-дрон монтувати.

Тисячі ракет кажете...
показати весь коментар
17.06.2025 17:14 Відповісти
Маленький танчик. Це добре.
Одне не розумію - де там мінімальний захист проти куль ?
показати весь коментар
17.06.2025 18:01 Відповісти
Та хлопці на передку з тою Шаблею ще з часів АТО воюють.
А тут Зелена банда вирішила попіаритись і собі приписати.
показати весь коментар
17.06.2025 18:39 Відповісти
 
 