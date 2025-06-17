Бойовий модуль "Шабля" з гранатометом допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".
Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, інформує Цензор.НЕТ.
Бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.
Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби. Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.
Модулем може керувати один оператор.
Топ коментарі
+5 Urs
показати весь коментар17.06.2025 15:34 Відповісти Посилання
+5 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар17.06.2025 15:39 Відповісти Посилання
+4 Wild MadDog
показати весь коментар17.06.2025 15:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
аутентичне значення назви рідною мовою для них недосяжне
група туристів змішана: Українці, кацапи (переважно мацква, пітєр), білоруси
у складі групи Українець із маленьким сином, чисті україномовні
під шклом на стенді старовинний ятаган султана
батько показує рукою на ятаган та тихенько каже синові: "Дивися синку, справжня ***** турецького султана"
турчанка-гід різко повертається до Українця-татка та із суворим виразом каже: "за что ви ребенка ругаєте?! он же ничего плохого не сдєлал!!!", тут же присутня кацапська пожила пара з пітєра у догонку ще й додала Українцеві: "еще и матом! он же маленький еще! зачем ви матом на екскурсии ругаєтесь?!"
Українець троха офігів...
ракети вже полетіли - пишуть вдало
ЗЕлена оперативність - 6 років АГС на готовий авто-дрон монтувати.
Тисячі ракет кажете...
Одне не розумію - де там мінімальний захист проти куль ?
А тут Зелена банда вирішила попіаритись і собі приписати.