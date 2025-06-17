РУС
3 371 13

Боевой модуль "Шабля" с гранатометом допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует Цензор.НЕТ.

Боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства. Модуль может вести огонь прямым или косвенным наведением, поражать врага по координатам с закрытых позиций.

Модулем может управлять один оператор.

Минобороны допустило к эксплуатации боевой модуль Шабля МК19

Минобороны (9581) техника (1814) ВСУ (6923)
+5
чомусь увесь час у назві модуля пропускають дефіс.
17.06.2025 15:34 Ответить
+5
На кожного кацапа по Шаблі.
17.06.2025 15:39 Ответить
+4
скрєпні кацапи без дефісу правильно розуміють семантику назви модуля
аутентичне значення назви рідною мовою для них недосяжне
17.06.2025 15:58 Ответить
чомусь увесь час у назві модуля пропускають дефіс.
17.06.2025 15:34 Ответить
Угу...Або хоч після перших двух букв кому ставили.
17.06.2025 15:56 Ответить
скрєпні кацапи без дефісу правильно розуміють семантику назви модуля
аутентичне значення назви рідною мовою для них недосяжне
17.06.2025 15:58 Ответить
ну так, якось я про це не подумав.
17.06.2025 16:27 Ответить
початок 2000-х, палац султана у стамбулі, екскурсію проводить турчанка віком за 45+, яка навчалася у мгу на кацапській філології та є гідом для кацапомовних тургруп
група туристів змішана: Українці, кацапи (переважно мацква, пітєр), білоруси
у складі групи Українець із маленьким сином, чисті україномовні
під шклом на стенді старовинний ятаган султана
батько показує рукою на ятаган та тихенько каже синові: "Дивися синку, справжня ***** турецького султана"
турчанка-гід різко повертається до Українця-татка та із суворим виразом каже: "за что ви ребенка ругаєте?! он же ничего плохого не сдєлал!!!", тут же присутня кацапська пожила пара з пітєра у догонку ще й додала Українцеві: "еще и матом! он же маленький еще! зачем ви матом на екскурсии ругаєтесь?!"
Українець троха офігів...
17.06.2025 16:38 Ответить
рафінована російська інтелігенція вона така, високоінтелектуальна та ***** принципова.
17.06.2025 16:45 Ответить
На кожного кацапа по Шаблі.
17.06.2025 15:39 Ответить
А коли ж балістика з України, по московитам, буде у військах???
17.06.2025 15:58 Ответить
Сколько таких картинок с 22го года уже было даже вспоминать не хочется. Может для начала производство 155мм снарядов наконец запустить, не? Про ракеты я молчу, эту тему лучше вообще не трогать.
17.06.2025 16:52 Ответить
155 запущено

ракети вже полетіли - пишуть вдало
17.06.2025 18:00 Ответить
Зразок з 2014 року існує, якщо що.

ЗЕлена оперативність - 6 років АГС на готовий авто-дрон монтувати.

Тисячі ракет кажете...
17.06.2025 17:14 Ответить
Маленький танчик. Це добре.
Одне не розумію - де там мінімальний захист проти куль ?
17.06.2025 18:01 Ответить
Та хлопці на передку з тою Шаблею ще з часів АТО воюють.
А тут Зелена банда вирішила попіаритись і собі приписати.
17.06.2025 18:39 Ответить
 
 