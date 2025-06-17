Боевой модуль "Шабля" с гранатометом допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".
Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует Цензор.НЕТ.
Боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.
Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства. Модуль может вести огонь прямым или косвенным наведением, поражать врага по координатам с закрытых позиций.
Модулем может управлять один оператор.
