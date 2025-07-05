В первом полугодии 2025 года кодифицирован ряд новых отечественных образцов пехотного вооружения, боеприпасов и оптических средств, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министерство обороны Украины в первом полугодии 2025 года кодифицировало ряд новых отечественных образцов пехотного вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Речь идет прежде всего о новых образцах стрелкового оружия и гранатометов. Допуск к эксплуатации в войсках получили, в частности, 3 модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства 12 калибра. Как вспомогательное оружие такие ружья очень уместны для пехотинцев в бою в плотной городской застройке или узком окопе. В российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе.

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Также в арсенал пехотного вооружения добавился новый образец украинского автоматического гранатомета калибра 40 мм.

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Среди других кодифицированных образцов продукции украинских оружейников есть новые боеприпасы для крупнокалиберных пулеметов, снайперских и штурмовых винтовок и гранатометов как калибров НАТО, так и советского образца, ряд оптических устройств для пехотного вооружения. В частности, тепловизионные прицелы для стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. А также новейшие средства разминирования, которые наши воины могут использовать для выявления и обозначения взрывоопасных предметов.