В первом полугодии 2025 года кодифицирован ряд новых отечественных образцов пехотного вооружения, боеприпасов и оптических средств, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министерство обороны Украины в первом полугодии 2025 года кодифицировало ряд новых отечественных образцов пехотного вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Речь идет прежде всего о новых образцах стрелкового оружия и гранатометов. Допуск к эксплуатации в войсках получили, в частности, 3 модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства 12 калибра. Как вспомогательное оружие такие ружья очень уместны для пехотинцев в бою в плотной городской застройке или узком окопе. В российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе.
Также в арсенал пехотного вооружения добавился новый образец украинского автоматического гранатомета калибра 40 мм.
Среди других кодифицированных образцов продукции украинских оружейников есть новые боеприпасы для крупнокалиберных пулеметов, снайперских и штурмовых винтовок и гранатометов как калибров НАТО, так и советского образца, ряд оптических устройств для пехотного вооружения. В частности, тепловизионные прицелы для стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. А также новейшие средства разминирования, которые наши воины могут использовать для выявления и обозначения взрывоопасных предметов.
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