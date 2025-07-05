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Новини Фото Кодифікація зброї
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У першому півріччі 2025 року кодифіковано низку нових вітчизняних зразків піхотного озброєння, боєприпасів та оптичних засобів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України в першому півріччі 2025 року кодифікувало низку нових вітчизняних зразків піхотного озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Нові вітчизняні зразки піхотного озброєння

Йдеться насамперед про нові зразки стрілецької зброї та гранатометів. Допуск до експлуатації у військах отримали, зокрема, 3 модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва 12 калібру. Як допоміжна зброя такі рушниці дуже доречні для піхотинців у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі. У російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе.

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Також до арсеналу піхотного озброєння додався новий зразок українського автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Нові вітчизняні зразки піхотного озброєння

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Серед інших кодифікованих зразків продукції українських зброярів є нові боєприпаси для великокаліберних кулеметів, снайперських і штурмових гвинтівок та гранатометів як калібрів НАТО, так і радянського зразка, низка оптичних пристроїв для піхотного озброєння. Зокрема, тепловізійні приціли для стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. А також новітні засоби розмінування, які наші воїни можуть використовувати для виявлення та позначення вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

Міноборони (7537) зброя (7588)


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Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. !?????
Наплодилось управлінь
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05.07.2025 16:39 Відповісти
конченное умерово-зеленское мо
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05.07.2025 17:11 Відповісти
Все що може умєровське МО-це кодифікувати. Все інше крадеться по кишенях.
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05.07.2025 17:33 Відповісти
 
 