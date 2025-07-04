Міноборони допустило до експлуатації БпАК UB60D виробництва "Української бронетехніки". ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройних Силах України ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D, виробництва ТОВ "Українська бронетехніка".

Про це повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

"БпАК UB60D - це нова розробка компанії "Українська бронетехніка", що представляє в собі вже споряджений, високоточний FPV дрон, основа якого 60 мм осколкова міна. Основна перевага нашої розробки - це те, що дрон не потребує спорядження бойовою частиною, що економить багато часу. Саме тому UB60D - це високоточна зброя, яка є ідеальним рішенням для сучасної війни", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, до комплексу входить 250 БпЛА та наземна станція керування.





"Дрон призначений для ураження живої сили та легкоброньованої техніки. Його конструкція об'єднує бойову частину та систему управління в єдине ціле, що дозволяє застосовувати його негайно, без додаткового спорядження. UB60D забезпечує високу мобільність: він легко транспортується, швидко приводиться в бойову готовність і не потребує тривалого навчання оператора", - пояснив Бельбас.

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Гендиректор "Української бронетехніки" також акцентував на тому, що комплекс пройшов успішне тестування в зоні бойового зіткнення.

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"Ще в січні 2025 року перші зразки перед серійним виробництвом успішно пройшли бойове випробування на Покровському напрямку в населеному пункті Удачне. Зараз UB60D працюють в інтересах безпілотних батальйонів на Запорізькому напрямку", - розповів він.