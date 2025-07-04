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Минобороны допустило к эксплуатации БпАК UB60D производства "Украинской бронетехники". ФОТОрепортаж

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D, производства ООО "Украинская бронетехника".

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"БпАК UB60D - это новая разработка компании "Украинская бронетехника", представляет собой уже снаряженный, высокоточный FPV дрон, основа которого 60 мм осколочная мина. Основное преимущество нашей разработки - это то, что дрон не требует снаряжения боевой частью, что экономит много времени. Именно поэтому UB60D - это высокоточное оружие, которое является идеальным решением для современной войны", - рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, в комплекс входит 250 БпЛА и наземная станция управления.

БпАК UB60D
БпАК UB60D

"Дрон предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники. Его конструкция объединяет боевую часть и систему управления в единое целое, что позволяет применять его немедленно, без дополнительного снаряжения. UB60D обеспечивает высокую мобильность: он легко транспортируется, быстро приводится в боевую готовность и не требует длительного обучения оператора", - пояснил Бельбас.

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БпАК UB60D
БпАК UB60D

Гендиректор "Украинской бронетехники" также акцентировал на том, что комплекс прошел успешное тестирование в зоне боевого столкновения.

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"Еще в январе 2025 года первые образцы перед серийным производством успешно прошли боевое испытание на Покровском направлении в населенном пункте Удачное. Сейчас UB60D работают в интересах беспилотных батальонов на Запорожском направлении", - рассказал он.

Автор: 

беспилотник (3878) Минобороны (9463) Бельбас Владислав (19) Украинская бронетехника (46)


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а, це скільки мільйонів?
ну, до тих 10+8 що у нас вже є.
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04.07.2025 17:16 Ответить
У вас є тільки тупенькі коментарі на Цензорі
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04.07.2025 18:01 Ответить
хто, на шо вчився...
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04.07.2025 18:04 Ответить
Це уже хорошо ,- стримитись до мертвої зони з москвою включно.
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04.07.2025 17:29 Ответить
Міноборони допустило але проплачувати все одно не буде. Бо всі гроші вкрадені. Скидуйтесь волонтерам,українці. Як завжди.
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04.07.2025 17:33 Ответить
Який звʼязок "Української бронетехники" із волонтерами? Чи ото або приплісти?
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04.07.2025 18:03 Ответить
 
 