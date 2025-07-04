Минобороны допустило к эксплуатации БпАК UB60D производства "Украинской бронетехники". ФОТОрепортаж

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D, производства ООО "Украинская бронетехника".

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"БпАК UB60D - это новая разработка компании "Украинская бронетехника", представляет собой уже снаряженный, высокоточный FPV дрон, основа которого 60 мм осколочная мина. Основное преимущество нашей разработки - это то, что дрон не требует снаряжения боевой частью, что экономит много времени. Именно поэтому UB60D - это высокоточное оружие, которое является идеальным решением для современной войны", - рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, в комплекс входит 250 БпЛА и наземная станция управления.





"Дрон предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники. Его конструкция объединяет боевую часть и систему управления в единое целое, что позволяет применять его немедленно, без дополнительного снаряжения. UB60D обеспечивает высокую мобильность: он легко транспортируется, быстро приводится в боевую готовность и не требует длительного обучения оператора", - пояснил Бельбас.

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Гендиректор "Украинской бронетехники" также акцентировал на том, что комплекс прошел успешное тестирование в зоне боевого столкновения.

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"Еще в январе 2025 года первые образцы перед серийным производством успешно прошли боевое испытание на Покровском направлении в населенном пункте Удачное. Сейчас UB60D работают в интересах беспилотных батальонов на Запорожском направлении", - рассказал он.