Минобороны допустило к эксплуатации наземный беспилотный комплекс PROTECTOR, производства "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный наземный комплекс PROTECTOR, производства ООО "Українська бронетехніка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Фактически, это новая ветвь развития наземных роботизированных комплексов – полноразмерный беспилотный автомобиль. Это новые возможности для наших воинов, а именно – выполнение опасных задач без риска для личного состава. Важно, чтобы технологии больше приближались к окопам, чтобы инновационные инструменты войны больше работали для воинов и за них. ВОПы необходимо максимально усилить роботизированными системами", - отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

"UGV Protector - уникальная разработка среди беспилотных наземных роботизированных комплексов (БНРК) по своим тактико-техническим характеристикам. Дрон имеет высокую грузоподъемность, мобильность и проходимость. Основная миссия Protector - сохранить жизнь наших военных во время логистических операций. необходимых ресурсов нужно постоянно", - рассказал директор ООО "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

По его словам, дрон также может доставлять меньшие наземные дроны, весом от 50 до 150 кг, работающие непосредственно на передовом радиусе 2-3 км.

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"Их оперативная и незаметная транспортировка - непростая задача, но наш логистический комплекс способен доставлять 3-4 таких робота за раз. Это позволяет сохранить их заряд и значительно повышает эффективность их применения", - говорит гендиректор компании.

Также Бельбас рассказал, что разработка UGV Protector проходила в сотрудничестве с военными, имеющими боевой опыт.

"Мы взялись за разработку этого НРК еще летом 2023 года. Техническое задание получили от одной из топовых бригад ВСУ, которая вела боевые действия на донецком направлении. Они - одни из первых, если не первые, кто начал использовать НРК для минирования и как камикадзе. проект первого тяжелого логистического НРК", – добавил он.

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Работа над разработкой комплекса началась еще летом 2023 года.

"Техническое задание получили от одной из топовых бригад ВСУ, которая вела боевые действия на донецком направлении. Они одни из первых, если не первые, кто начал использовать НРК для минирования и как камикадзе. Тесное сотрудничество с их операторами и четкое видение концепции от командира бригады - именно так мы реализовали проект первого тяжелого логистического НРК", - добавил он.

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По словам Бельбаса, UGV Protector также можно использовать в качестве боевого робота, установив на него вооружение для уничтожения бронетехники или живой силы противника.

Задачи, которые может выполнять PROTECTOR: перевозка боекомплекта или снаряжения, эвакуация раненых, использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и т.д.

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы – до 700 кг. Запас хода – до 400 км.

Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость. Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса со вставкой RunFlat – продолжать движение даже при повреждении.

"Дополнительным преимуществом этой беспилотной платформы является ее невысокая цена и возможность быстрого производства", - добавил гендиректор ООО "Українська бронетехніка".







