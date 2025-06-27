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Новости Фото Оружие Украины
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Минобороны допустило к эксплуатации наземный беспилотный комплекс PROTECTOR, производства "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный наземный комплекс PROTECTOR, производства ООО "Українська бронетехніка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Фактически, это новая ветвь развития наземных роботизированных комплексов – полноразмерный беспилотный автомобиль. Это новые возможности для наших воинов, а именно – выполнение опасных задач без риска для личного состава. Важно, чтобы технологии больше приближались к окопам, чтобы инновационные инструменты войны больше работали для воинов и за них. ВОПы необходимо максимально усилить роботизированными системами", - отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке

"UGV Protector - уникальная разработка среди беспилотных наземных роботизированных комплексов (БНРК) по своим тактико-техническим характеристикам. Дрон имеет высокую грузоподъемность, мобильность и проходимость. Основная миссия Protector - сохранить жизнь наших военных во время логистических операций. необходимых ресурсов нужно постоянно", - рассказал директор ООО "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

По его словам, дрон также может доставлять меньшие наземные дроны, весом от 50 до 150 кг, работающие непосредственно на передовом радиусе 2-3 км.

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Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке

"Их оперативная и незаметная транспортировка - непростая задача, но наш логистический комплекс способен доставлять 3-4 таких робота за раз. Это позволяет сохранить их заряд и значительно повышает эффективность их применения", - говорит гендиректор компании.

Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке

Также Бельбас рассказал, что разработка UGV Protector проходила в сотрудничестве с военными, имеющими боевой опыт.

"Мы взялись за разработку этого НРК еще летом 2023 года. Техническое задание получили от одной из топовых бригад ВСУ, которая вела боевые действия на донецком направлении. Они - одни из первых, если не первые, кто начал использовать НРК для минирования и как камикадзе. проект первого тяжелого логистического НРК", – добавил он.

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Работа над разработкой комплекса началась еще летом 2023 года.

"Техническое задание получили от одной из топовых бригад ВСУ, которая вела боевые действия на донецком направлении. Они одни из первых, если не первые, кто начал использовать НРК для минирования и как камикадзе. Тесное сотрудничество с их операторами и четкое видение концепции от командира бригады - именно так мы реализовали проект первого тяжелого логистического НРК", - добавил он.

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Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке
Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке

По словам Бельбаса, UGV Protector также можно использовать в качестве боевого робота, установив на него вооружение для уничтожения бронетехники или живой силы противника.

Задачи, которые может выполнять PROTECTOR: перевозка боекомплекта или снаряжения, эвакуация раненых, использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и т.д.

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы – до 700 кг. Запас хода – до 400 км.

Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость. Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса со вставкой RunFlat – продолжать движение даже при повреждении.

"Дополнительным преимуществом этой беспилотной платформы является ее невысокая цена и возможность быстрого производства", - добавил гендиректор ООО "Українська бронетехніка".


Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке
Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке
Беспилотный комплекс Protector. Что известно о новинке

Автор: 

беспилотник (3847) Минобороны (9450) Украинская бронетехника (45)


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Топ комментарии
+5
Хто-небудь бачив, щоб кацапи волали на весь Інтернет, про те, коли в них щось з'являється новеньке🤔🧐😁 Отож бо😁 Не дарма вони нас рагулями та селюками обзивають... але і самі не кращі, щоправда хоч язика за зубами тримати вміють та шимка грають, - "настамнєт, авидокажітє", зате наш верховний хрипосик видає перли не гірше маразматика трампосика,- таки два валянка пара😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.06.2025 13:51 Ответить
+5
Недооцінка ворога веде до поразки.
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27.06.2025 13:56 Ответить
+4
"Висрвся"? Ми побачили... Але тебе не забули...
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27.06.2025 13:51 Ответить
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показали?побачили??забудьте що бачили
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27.06.2025 13:44 Ответить
"Висрвся"? Ми побачили... Але тебе не забули...
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27.06.2025 13:51 Ответить
пам'ятають тих хто заслуговує,але ж тобі це не світить,бо повна бездарність
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27.06.2025 14:03 Ответить
Влад #584963

Мене читають: 5

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.11.2023
Яр Холодний

Мене читають: 115

Я читаю: 12

Реєстрація: 11.02.2018
Останній "підписант" - ВЧОРА...
Питання є?...
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27.06.2025 16:29 Ответить
Наразі його допущено до експлуатації в Силах оборони України.

Вкотре нагадую: наразі - це не "зараз", а "поки що"!
Тобто, допущено поки що?
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27.06.2025 13:45 Ответить
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96 https://goroh.pp.ua/Слововживання/наразі
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27.06.2025 13:51 Ответить
Хто-небудь бачив, щоб кацапи волали на весь Інтернет, про те, коли в них щось з'являється новеньке🤔🧐😁 Отож бо😁 Не дарма вони нас рагулями та селюками обзивають... але і самі не кращі, щоправда хоч язика за зубами тримати вміють та шимка грають, - "настамнєт, авидокажітє", зате наш верховний хрипосик видає перли не гірше маразматика трампосика,- таки два валянка пара😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.06.2025 13:51 Ответить
А що в них нового, окрім віслюків?
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27.06.2025 13:54 Ответить
Недооцінка ворога веде до поразки.
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27.06.2025 13:56 Ответить
До поразки веде добровільне роззброювання, знищення власних збройних сил, та вирощування тупого, переляканого, безхребетного населення.
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27.06.2025 17:27 Ответить
І це теж.
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27.06.2025 18:58 Ответить
Ось поясніть мені, у нас, під час війно, таємницю складають иільки статки Слуг ***** х судями, прокурорами тощо, а то шо ставится на озброєння ні? То накуя тоді розвідці ворога напружуватись? Все у вільному доступі. Ну майже все, окрім "зароблених" на крові та жіттях солдат грошей Ze та його шобли.
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27.06.2025 13:55 Ответить
Гарний робот - йому шеб маніпулятор - шоб міг важкопораненого покласти в кузов
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27.06.2025 13:59 Ответить
1. Це добре, тепер головне щоб було масове виробництво а не 5-10 на рік.
2. Про такі речі краще не повідомляти.
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27.06.2025 16:17 Ответить
А МОЖЕТ ПОРА ДОПУСКАТЬ ИНВАЛИДКИ ЗАПОРОЖЦЫ!КАК В ФИЛЬМЕ (MAD MAX)КУЧА РУХЛЯТИ ВСЁРАВНО НА ВОЙНУ!!!ЩА ЕСТЬ ЧЕРЕЗ ЧАС НЕТ!!!)))НУ ЭТО ВСЁ ПРОСТО ЗАРАБОТКИ НА ВОЙНЕ!КАК ТИПА НОВЫХ ФОЛЬКСВАГЕННОВ РЕШИЛИ ПРИКУПИТЬ!!!ДЫБИЛИЗМ!!!
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27.06.2025 17:02 Ответить
 
 